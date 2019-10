25 år med EØS

25 år er som regel verdt å feire. Året i år har to 25-årsmarkeringer. Det er 25 år siden EØS-avtalen ble iverksatt. En avtale som egentlig ikke var tenkt å være varig fra de som forhandlet den fram, men kun en åpning mot EU-medlemskapet. Det er også 25 år siden det norske folk 28. november 1994 punkterte de samme forhandlernes drøm om norsk medlemskap i EU.

25 år etterpå har debatten igjen begynt å røre på seg. Ble EØS-avtalen det tilhengerne ønsket seg, eller fikk skeptikerne rett i at avtalen først og fremst er en husmannskontrakt der den norske stat på stadig flere områder står med «lua i handa»?

Under EU-kampen i 1994 beskyldte daværende statsminister Gro Harlem Brundtland daværende Sp-leder, Anne Enger, for å lyve når hun mente EØS truet faglige rettigheter. 25 år etterpå er det derfor knyttet stor spenning til Fellesforbundets landsmøte som åpner 11. oktober. LO-forbundet har vært en sterk forsvarer av EØS-avtalen, men årets landsmøte kan ende med et nei. Stemningen har snudd etter at det i stadig flere saker er knyttet usikkerhet til om opparbeidede norske faglige rettigheter faktisk har forrang foran EU-regelverk.

En annen sak som det er spennende å følge med på denne høsten, er knyttet til organisasjonen Nei til EUs søksmål mot staten i saken om ACER (norsk tilknytning til EUs energibyrå). Da EØS-avtalen ble inngått, ble det hevdet at energiområdet skulle holdes utenfor. Likevel vedtok stortingsflertallet i fjor å slutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke og dermed ACER med simpelt flertall i Stortinget.

Regjeringen og stortingsflertallet hevdet nemlig at myndighetsoverføringen var «lite inngripende», og at Grunnlovens bestemmelser om tre fjerdedels flertall ved suverenitetsavgjørelse dermed ikke var gjeldende, da suverenitetsavståelsen var av mindre art.

Nei til EU har fra flere EU-tilhengere fått kritikk for at de drar politikken inn i rettsalene. De fleste er nok enige om at politikken ikke bør avgjøres i rettsalene. Men når spillereglene utfordres, er det kanskje greit å få en juridisk vurdering. I Norge hegner vi om Grunnloven og vi holder den for noe av det fineste vi har. Grunnloven er i praksis spillereglene for de folkevalgte i Stortinget, og som kommentator Eva Nordlund i Nationen skrev 26. september «en kontrakt mellom velgerne og velgernes representanter i Stortinget, en kontrakt som gir myndighet - men også setter grenser for Stortingets virksomhet.»

Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem er en av dem som er ute med slegga. Han kaller det hele et «temmelig søkt søksmål» i en kronikk i Agenda Magasin 30. september. Han hevder også at Nei til EU taper EU-kampen hver dag, og vil fortsette å tape. Det interessante med dette er at de samme EU-tilhengerne som mener søksmålet er upassende fordi politikken ikke bør overprøves av rettsvesenet (norsk lov) til stadighet ikke ser noen betenkeligheter med å underlegge norsk politikk og lover EUs lover og forskrifter.

EUs mål er fri handel og bevegelse av varer, kapital, folk og tjenester. Det tas ikke hensyn til lokale behov eller variasjoner, eller det enkelte lands særegenhet. Handel med energi illustrerer dette godt. I Norge har den rene vannkraften tjent oss god som middel for å bygge opp kraftkrevende og konkurransedyktig industri. EUs mål gjennom sine energimarkedspakker er utlikning av strømprisen. I Norge har vi tradisjonelt sett hatt lav strømpris, mens for eksempel Tyskland har hatt høy strømpris.

Gjennom flere kabler, større marked og en felles regulator (ACER) skal strømprisen utliknes. Det er hele poenget med et fritt marked. Ergo vil norsk industri få høyere strømpris, tysk industri vil få lavere strømpris. Hvor blir det da av de norske konkurransefortrinnet med ren energi til lav pris? Og i overskuelig framtid vil trolig regjeringen foreslå å slutte Norge til EUs fjerde energimarkedspakke, som gir enda tettere integrering med EUs energipakke.

Jeg tviler på om landets EU-tilhengere vil synes dette er problematisk, selv om enda mer av norsk suverenitet underlegges lover, regler og byråkrater langt fra norske fossefall og industribedrifter.