Dataangrepet mot Nortura 21. desember er dramatisk. Kjøttsamvirket er en gigant i verdikjeden for norsk mat og omsetter for svimlende 25 milliarder kroner årlig. Med sine 5000 ansatte og vel 17.300 eiere er dette en motor for produksjon av norsk mat.

Nortura er en sentral brikke i norsk matberedskap. Derfor er kjøttsamvirket, i likhet med andre matprodusenter, definert som samfunnskritisk virksomhet.

På vei inn i jula ble det bråstopp. IT-systemer måtte stenges ned. Det samme måtte de aller, aller fleste fabrikkene. Henting og slakting av storfe, småfe og svin ble stoppet. Slakting og skjæring ble kraftig redusert eller stanset. Situasjonen ved eggpakkeriene ble det Nortura kaller "utfordrende". Også datterselskaper er rammet av det omfattende og dramatiske dataangrepet.

I skrivende stund er det ikke kjent hvem som står bak dataangrepet eller hvor ødeleggende angrepet faktisk var. Sikkert er det at angrepet rammer kjøttgiganten dramatisk. Millioner av kroner vil gå tapt.

I Østre Toten har nesten hele året gått før kommunen er helt og fullt igang igjen etter dataangrepet 9. januar i år. Over natta hadde ikke sykehjem oversikt over hvilke medisiner den enkelte pasient skulle ha. Nav visste ikke hvem som skulle ha sosialhjelp.

35 millioner kroner kostet angrepet kommunen, ifølge ordfører Bror Helgestad (Sp). De reelle utgiftene er mye større: I ekstraordinær overtid, vikarinnleie, purregebyrer og inkassoer av regninger som verken lot seg fakturere eller betale når alle datasystemer lå nede. I tillegg ble kommunen ilagt en rekordstor bot på hele 4 millioner kroner fra Datatilsynet. Budsjetthøsten ble knalltøff.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener Norge står overfor et taktskifte innenfor digital risiko, skrev Dagens Næringsliv i oktober. Krypteringsvirus og økonomisk motivert kriminalitet fortsetter å øke.

Strøm, vann og avløp, helsevesenet, politiet, nødnett - ja, til og med enkeltindividers pacemakere kan være utsatte mål, ifølge NSM. Men også norske kommuner. Og matprodusenter, hjemme som ute.

Verdens største kjøttforedlingsselskap, JBS, betalte 11 millioner dollar i løsepenger etter at det ble tvunget til å stoppe storfe-slakting ved 13 av sine kjøttforedlingsanlegg. Norske landbrukstjenester måtte stenge ned nettsidene sine etter et massivt dataangrep, skrev Nationen i mars i år. Og sent i høst måtte avlsselskapet Norsvin stenge ned IT-systemene sine i én måned etter et dataangrep.

Datasikkerhet er ikke for spesielt interesserte. I ei tid hvor alt og alle skal digitaliseres, må arbeidet for å trygge våre digitale verdier prioriteres opp.

Mat og helse er grunnleggende for et menneskes liv. Det poengterer med all tydelighet hvor alvorlige de senere dataangrepene mot norske virksomheter er.