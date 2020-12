Vi pynter med lys både ute og inne, for å lyse opp tilværelsen vår i den mørkeste tida av året. Vi trenger uten tvil lys nå. Lyset er viktig både for døgnrytmen vår og den mentale helsa. Det er både nødvendig og flott at folk pynter med adventstaker, lyslenker og levende lys.

Men så var det brannfaren da. Det brenner dessverre mer i desember enn ellers i året, som en følge av lyshungeren vår. Mange slår ikke av julebelysningen når de går og legger seg, og hvor mange har ikke opplevd nesten-ulykker med levende lys.

Kongler, granbar og papir tar lett fyr. Og glemmer du å slokke når du går og legger deg, så er det ikke sikkert det går så bra. Kanskje mister du hjemmet ditt, og i verste fall våkner du ikke mer.

Ved utgangen av november hadde 42 mennesker mistet livet i branner. Så mange har ikke omkommet i brann siden 2014.

Vi vil aldri kunne forhindre alle branner, eller at liv går tapt, men jeg har mange ganger tenkt på hvorfor det er så lite krav til brannvarsling i norske hjem.

Brannvarslingsanlegg er påbudt om du har husdyr. Man må også ha en ekstern kontroll av anlegget årlig.

I våningshuset mitt er det montert følere i nesten alle rom, og man må være temmelig døvhørt for og ikke våkne når alarmen går. Begynner det å brenne, så er sjansen større for å berge seg ut eller klare å slokke, når alle rom er godt dekket, enn om det kun er en røykvarsler i hver etasje. For det er kun en pr etasje som er kravet, og ikke kreves det seriekobling heller. Ei heller at den er koblet til strømnettet, så da er man prisgitt at batteriet virker.

Min erfaring med røykvarslere er så som så, og jeg tror ikke jeg er alene. Her var det plassert en i gangen i første etasje og en oppe på gangen i andre. Disse ulte i tide og utide, men mest under matlaging. Og det hendte også at de klikket helt, og ulte uten noen grunn. Helst når du sov som best. Da tyr man lett til enkleste løsning, som er å fjerne batteriet. Litt for ofte glemmer man å få tak i en ny, eller nytt batteri, og da henger den der ubrukelig. Begynner det å brenne mens du sover da, så dør du sannsynligvis.

"Min erfaring med røykvarslere er så som så, og jeg tror ikke jeg er alene."

Annonse

Jeg skal ikke si det var den aller siste røykvarsleren her i huset, men i alle fall en av de siste. Den slo seg vrang, så batteriet ble fisket ut og slik hang den en stund. Men så en natt ulte den intenst, helt uten batteri. Hva gjør man da? Det var ingen strømkilde jeg kunne koble fra, knappen virket ikke og lyden var uutholdelig, så da var det å løpe ut i skjulet i støvler, truse og t-skjorte, og legge djevelskapen på huggestabben. Øksehammeren stoppet lyden effektivt, så jeg kunne krype til køys igjen, med høyere puls enn det som godt var.

Røykvarslere kan kjøpes nærmest over alt, og jeg mistenker at det ikke nødvendigvis er verdens beste kvalitet på alle. Skal de fungere etter hensikten, så må de være riktig plassert, være mange nok, helst seriekoblet og gjerne koblet til strømnettet.

Det kreves ingen fagfolk til å gjøre jobben, eller sjekke ofte nok at de fungerer etter hensikten. Ansvaret ligger hos den enkelte, og så stikker det kanskje en feier eller el-kontollør innom av og til, som forhåpentligvis sjekker røykvarslerne. Men det er ikke nok.

Jeg har lenge lurt på hvorfor det ikke stilles mer krav til brannvarsling i boliger. Er mennesker mindre verdt enn sau og gris? Om en leser kommentarfeltene når en driftsbygning brenner og dyr dør, så blir ofte bonden kraftig kritisert, men ingen sier noe når mennesker brenner inne. Ingen hever stemmen da, og krever bedre varsling. Hvorfor ikke?

Bør ikke myndigheter, forsikringsselskaper og samfunnet generelt, stille strengere krav for å forhindre dødsbranner?

Mange eldre rekker ikke opp til røykvarsleren, og har kanskje heller ingen som kan hjelpe seg med å bytte batteri eller kontrollere at den virker. Eldre er overrepresentert i brannstatistikken, og de fortjener så mye bedre.

Komfyrvakt kan redde mange liv, men er i dag påbudt kun i boliger som er bygd i 2010 eller senere, eller der det er restaurert og lagt opp ny kurs på kjøkkenet. Men de fleste boliger er bygd før 2010, og har ikke nytt kjøkken og heller ingen komfyrvakt. De fleste branner starter på kjøkkenet med tørrkoking.

Tenk hvor mange liv som kunne vært spart, om vi hadde hatt strengere krav til varsling og brannforebygging. Uten at jeg skal være for skråsikker, så vil jeg tro at man lett hadde halvert antall brannofre. Færre drepte, mindre materielle skader og mindre behov for utbetaling av forsikringspenger.

Så hva venter vi egentlig på?