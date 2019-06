Enkelt, Høyre?

Ingunn Foss og Frida Melvær, stortingsrepresentanter for Høyre, skriver i Nationen 4. juni at alt er så enkelt for Sp. Hvordan det er for Høyre vet ikke jeg, men når det gjelder politireformen, nedleggelser av fengsler og nå domstoler gir ikke trygghet i hverdagen for folk.

Politireformen skal ikke være «ferdig» gjennomført før i 2020, ja, da kan vi vente enda mer frustrasjon både i politiet og ellers i landet. Man kan kanskje grue seg til hva som skal skje framover. Da blir det vel enda flere tilfeller at folk blør i hjel før politiet er på plass, eller? Det skjedde i Finnmark, skal det skje flere steder? Kanskje regjeringen synes det er greit?

I Oslo henlegges det over 55.000 saker, over 3000 av de er med kjent gjerningsperson. Enda det tydelig er sagt at saker med kjent gjerningsperson ikke skal henlegges. Da blir det enkelt for regjeringen å si at fengselskøene er forsvunnet. Det vil bli færre saker som skal inn for domstolene. Det er en finurlig måte å gjøre det på. Rettssikkerheten for folk flest svekkes betraktelig, og de kriminelle går fri. Skal man begynne med borgervern igjen?