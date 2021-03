2021 starta med ein pressekonferanse der landet vart stengt endå litt meir, og der barne- og familieministeren lanserte det å bygge ein snømann i hagen til bestemor som eit godt psykososialt tiltak for befolkninga. Eg skjønte allereie då at dette ikkje kom til å bli mitt år.

Mor, far, bestemor, bestefar, ektefelle eller sambuar. Den relativt store gruppa vaksne menneske som ikkje har desse tradisjonelle rollene i andre folk sine liv, dei finst ikkje i samtalen om pandemien. Tiltaka i pandemien er rigga rundt den tradisjonelle familiekonstellasjonen, råda og reglane er formulerte rundt familiens roller, organisering og tradisjonar, og at det er familien som er dine næraste.

Det handlar om bestemor på sjukeheimen som ikkje kan få ein klem av barnebarnet, det er bestemor med hage der barnebarna kan bygge snømann, det er maks 20 til bords på familieselskap to gonger i jula og eit gitt tal gjestar i barnebursdag og konfirmasjon. Og kohort er kohort, anten du er åtte små, to store og ein lastebil. Eller ein eller to store. Dei som bur åleine kan gjerne finne seg ein fast familie å gå på besøk til, forresten.

«Eg føler meg som ei enke når eg står opp om morgonen», seier venninna mi. Ho bur også åleine i Oslo, rundar snart eit år på heimekontor og begynner å bli godt kjent med innsida av sitt eige hovud og sin eigen toroms. Eg kjenner meg att. Det er som å stå opp til noko som har falle bort.

«Det er nå jeg angrer på at jeg ikke er gift, har barn og barnebarn», seier Leif til Aftenposten. Han er kanskje 30 år eldre enn oss og ein av stamgjestane på den stengde Bydelskroa her på Tøyen i Oslo. Eg angrar meg nesten sjølv også. Eg er jo nokon sitt barn, men er såpass vaksen og bur såpass langt unna foreldra mine at eg har andre roller dei fleste dagane i året. Eg er vennen til mange, kollegaen til mange, eg er naboen til folk, eg er ein person kjentfolk pratar med på gata, eg er ein aktiv deltakar i ulike lag og organisasjonar. Men akkurat no finst ikkje dei arenaene der eg og andre kan spele ut desse rollene. Her i byen er alt isolert til heimen og familien.

Vanlegvis går Leif på Bydelskroa kvar dag, ein brun pub der mange tar ein pils rundt lunsjtider. Men det viktigaste med Bydelskroa er at det er ein møteplass, det er der vennane har den praten du ikkje får over middagsbordet når du bur åleine, der du kan møte folk du kanskje ikkje kjenner godt nok til å ringe, plassen der du kan leve ut rolla som venn og komme ut att med ei sterkare kjensle av livskvalitet.

I Oslo har alle desse møteplassane vore stengde sidan november og er det på ubestemt tid. Livskvalitet er kanskje eit overskotsfenomen samanlikna med verdien av å gå på skole eller organiserte fritidsaktivitetar, det å gi bestemor ein klem eller å bygge ein snømann i hagen. Det er viktigare å halde oppe skolane enn barane, det skjønnar eg også. Men det er også viktig å hugse på at det som er overskotsfenomen for nokon, er sjølve livet for andre. «Vi nærmer oss en smertegrense før det går utover psyken», seier Leif. Det har han rett i.

Det å møte folk på bar eller pub, å gå på teater, konsert eller foredrag, å gå på restaurant for å ete middag, er aktivitetar som gir påfyll og innhald i livet. Særleg når du lever i ein kohort med deg sjølv. Der kan du leve ut rolla som venn, kollega og medmenneske, eller bli fylt av innspel utanfrå om du er der åleine.

Det er mange som er raskt ute med å moralisere når det er alkohol inne i bildet, anten du er Senterparti-leiar som ser at folk i Oslo går på bar før barn i Stange får spele breiddefotball, eller ei snusfornuftig dame på bygda som ser at Oslo-folk står i polkø i Bærum når polet har blitt stengt over natta. Og dreg den raske slutninga at folk i Oslo har låg moral og eit kollektivt alkoholproblem. Truleg er det også lettare å tenke det når du bur i eit område av landet der det er låg smitte og pandemi stort sett er ei sak på nyheitene. Men i Oslo finst det ikkje tilbod att.

Alle ofrar noko under pandemien. Og vi skal ikkje undervurdere kva som skjer når ein tar livskvaliteten frå eit gjennomsnittsmenneske. Også den livskvaliteten som ikkje høyrer familien til.