En nødvendig satsing

Det er bra, om ikke verken oppsiktsvekkende eller prematurt, at digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) varsler bredbåndsgaranti for hele landet.

I et land med høye fjell, høye kostnader og en høyt utdannet befolkning er den digitale motorveien like viktig som de motorveiene vi bygger i terrenget. Nå foreslår regjeringen å utvide telefonleveringsplikten til også å gjelde bredbånd.

Det ligger riktig nok et EU-direktiv med krav om bredbåndsdekning og lurer bak regjeringens varslede garanti. Det er imidlertid nok av særnorske argumenter for å innføre en garanti på egen kjøl.

Regjeringen ber om tilbakemelding på planer som inkluderer et krav til nedlastingshastighet på henholdsvis 10 og 20 Mbit per sekund.

I mange husstander og på mange gårdsbruk vil dette være for lite, når både melkeroboten, traktoren og barna er online samtidig. Samtidig vet vi at fire av fem husholdninger har tilgang til 100 Mbit allerede i dag.

En garanti på 10 Mb er for puslete. Den forutsettes å utløse ny leveringsplikt for bare 28.000 husstander. Dersom garantien utvides til 30 Mb, vil den plutselig gjelde for 14 prosent av alle landets husholdninger, ifølge dekningsundersøkelsen fra 2018. Da snakker vi om et distriktsløft.

Hva slags bredbåndstilbud er det som skal garanteres? Telenor vil fase ut sitt nett av kobberkabler før 2023. I dag bruker en halv million bredbåndskunder dette nettet. Av disse mangler rundt halvparten fiber som alternativ, og Telenor har lansert et mobilt hjemmebredbånd for denne gruppen.

I sum betyr dette at stadig flere vil få et brukandes bredbåndstilbud, samtidig som stadig flere vil være avhengig av telenettet for å være online.

Dette er uheldig av to årsaker: For det første utgjør en kabel i bakken en tryggere kanal enn signaler fra en mobilmast. Dette viser seg særlig i krisesituasjoner hvor vær eller andre faktorer setter infrastruktur over bakken og i lufta ut av spill.

For det andre gir fiberkabelen, når den først er fremme ved huset, mulighet til enorm kapasitetsutvidelse med små kostnader, både på avsender- og mottakersiden, sammenlignet med trådløst bredbånd. Fiber er kostbart å grave, men gir få begrensninger og lave driftsutgifter over tid. Og infrastruktur i Norge bør planlegges over tid.

Infrastruktur for vann, strøm og digital kommunikasjon binder landet sammen på en grunnleggende måte. Slik norske strømabonnenter i grisgrendte strøk tilbys strøm til hele huset, ikke bare til en lyspære og en panelovn, bør norske bredbåndsbrukere tilbys skikkelig båndbredde for hele husstanden.

Oppsummert Grunnleggende 1 I 2019 sjekker vi e-posten før vi skrur på lyset og koker morgenkaffe. Bredbånd er en basal samfunnsoppgave i hele landet. Nødvendig 2 Regjeringen vil garantere bredbånd for alle. Garantien må være bred nok. Risiko over bakken 3 En kabel i bakken er bedre enn 10 antenner på taket. Fremtiden er fiber, ikke radiosignaler.