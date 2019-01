Elvestuen på dyp myr

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen prediker i Nationen 23. januar at Venstre har reddet verden fra klimakatastrofe ved å tvinge gjennom et forbud mot nydyrking av myr.

Sammenligningen mellom myrenes karbonlager og bilkjøring stemmer helt sikkert. I alle fall hvis man ser bort fra at en forsvinnende liten andel av myrarealene noen gang vil blir oppdyrket. Bilkjøringa er mer reell. En annen reell faktor som fører til CO2-utslipp er utvinning av olje. Daglig utvinnes olje fra norsk sokkel tilsvarende et CO2-utslipp på over 800.000 tonn CO2. Daglig. Den årlige oppdyrkinga av myr fører til et CO2-utslipp på rett over 200.000 tonn CO2 - totalt over tid.

Det svarte gullet som kommer opp fra den norske havbunnen medfører altså like mye CO2-utslipp på 6 timer, som det totale utslippet (over tid) fra ett års dyrking av myr. Selv om man regner på totalutslippet fra all nydyrking av myr fra 2020-2050, er det altså ikke snakk om større utslipp enn fra 1 uke med oljeutvinning. Og med dagens utvinningstakt, har oljeindustrien medført utslipp av CO2 tilsvarende hele karbonreserven i alle norske myrer på 12 år. Oljen tas vel ikke med i norsk klimaregnskap, da den i hovedsak eksporteres. Men så var vel dette en global klimautfordring da...

Men jada, det er åpenbart enklere å trampe litt på norske bønder enn å bremse oljebaronene. Erfaringsgrunnlag har man vel også. Elvestuen påstår at dyrkingsforbud av myr er et "betydelig" klimabidrag. Jeg må spørre - begynte du i feil ende, Elvestuen?