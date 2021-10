Det har vore lange dagar og veker på Hurdalsjøen hotell, både for politikarar og journalistar. Vanlege folk var det lite av der, for dei vart sende heim då det viste seg å vere Jonas Gahr Støre og resten av den raudgrøne delegasjonen sin tur til å bu på hotellet. Men på innsida av hotellet vart det meisla ut politikk. For vanlege folk. Det er deira tur no. Eller vår?

Når eg skriv dette veit eg berre at Arbeidarpartiet og Senterpartiet har laga ei regjeringsplattform med ein politikk for vanlege folk. Og i skrivande stund sit det folk rundt om i landet som truleg reknar seg sjølv som heilt vanlege og tenkjer at det er deira tur. Til å sitte i regjering.

I lesande stund har nokre av dei har fått den uvanlege telefonen dei venta på og har vore inne hos kongen på Slottet og blitt henta i svarte bilar etterpå. Snart har makt og privilegium blitt ein vane for dei, og det hektiske statsrådslivet eit vanleg liv.

Men er desse nye statsrådane samde om kven vanlege folk er? Er gardbrukaren frå Hedmark og han som heile tida blir skulda for ikkje å vere vanleg nok frå Oslo samde om kven som no har såpass tur at turen har komme til nettopp dei? Mange ser seg nok i spegelen om dagen og spør den dei ser: Kven er mest vanleg i dette landet her? Er det meg?

Ja, på mange måtar er eg det vanlegaste mennesket eg kjenner. For eg er så van med å leve mitt liv at for meg er alt eg gjer vanleg. Frå eg står opp om morgonen til eg legg meg om kvelden, frå måndag til søndag, gjer eg, for meg, heilt vanlege ting. Eg har dei vanlege rutinane, dreg til den vanlege jobben min og lagar meg heilt vanleg middag når eg kjem heim.

Det hender det skjer uvanlege og uventa ting i livet mitt også. Nokre av dei er såpass livsforandrande at dei etter kvart blir vanlege, mens andre blir ståande som kontrastar til dei dagane og hendingane det er flest av i livet. Dei vanlege.

Eg innser likevel at det ikkje er min tur. At opplevinga av å vere aller mest vanleg er ei subjektiv oppleving og at livet mitt blir sett på som uvanleg av folk eg kjenner som lever heilt andre, og for meg, heilt uvanlege liv. Eg vart overraska då eg som barn oppdaga at ordet vanleg romma uvanleg mykje forskjellig, avhengig av kven som var avsendar og mottakar.

På den tida trudde eg at det som var vanleg for meg, var vanleg for alle vennane mine også. At vi hadde dei same vanlege familiane, dei same vanlege husa, dei same vanlege middagane. Noko så uvanleg som ein annan måte å lage verdas, for meg, vanlegaste middag på rokka ved dette bildet. Fiskekaker i brunsaus! Er det vanleg også no?

Det er ikkje uvanleg å sjå verda med subjektive briller. Å tru at det er ein sjølv og det ein driv med som er det vanlege. Vi er oss sjølv nærmast, same kor uvanlege vi er for andre. Ta opp eit magasin, ei avis eller eit vekeblad ein vanleg dag, skru på fjernsynet ei heilt vanleg helg, og du vil sjå ein kjent person som har oppnådd noko i livet som på eit eller anna nivå ikkje er vanleg, som til dømes å tene uvanlege mengder pengar og oppnå uvanlege privilegium, snakke ut om at han eller ho eigentleg er ein heilt vanleg gut eller ei heilt vanleg jente.

Om vi løftar blikket litt, er vel vanlege folk dei folka det er flest av. Men målt ut frå kva parameter? Det er mange som bryr seg om vanlege folk. Alle, eigentleg, i heile det politiske landskapet, frå ytste høgre til ytste venstre. Frp har hjarte for vanlege folk og Raudt jobbar for at vanlege folk ikkje skal få ein vanskelegare kvardag. Men er det dei same folka dei snakkar om? Og overlappar vanlege folk med folk flest, denne massen menneske som skiftar standpunkt og behov etter kven som snakkar om dei og kva agenda desse har?

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, konkluderte etter valet med at det bur vanlege folk i 18 av 19 valdistrikt. Bortsett frå i Oslo. Er det alle utanfor Oslo sin tur, då? Finst det ikkje ein vanleg person i Oslo, rekna ut frå eitt eller anna parameter? Er det ingen som har ei gjennomsnittleg løn, eit gjennomsnittleg tal barn, eit gjennomsnittleg bustadlån i Oslo, altså eit heilt vanleg liv?

Viss ein skal sjå stort på det, bur det jo flest folk i Oslo, av alle valdistrikta. Det må jo vere vanleg, på eit vis. Og det er vanlegast å bu i by eller tettstad. Over 82 prosent gjorde det i fjor. Er det desse folka Senterpartiet har tenkt på i regjeringsplattforma? Er det deira tur?

Eg tviler på at det var alle vi som kjenner oss heilt vanlege som fekk utdelt dei beste kølappane inne på Hurdalsjøen hotell sist veke, og som kan vente oss all verdas tur dei neste fire åra. Og det var heller ikkje det eg røysta for då eg røysta for eit regjeringsskifte på valdagen i september.

Eg røysta for ein politikk som utjamnar forskjellane, som gjer at godane blir fordelte på fleire. Det er heller ikkje vi som lever relativt vanlege liv rundt gjennomsnittet som treng ein ny politikk og ein plass fremst i køa. No er det på tide å dra opp dei som har minst, som sit lengst unna privilegia, dei som har lege langt under gjennomsnittsinntekta, som har lengst veg til eit objektivt sett vanleg liv.

No må det vere deira tur til å vere litt meir vanlege.