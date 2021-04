Eg håpar eg er tidleg nok ute denne gongen. Tidleg nok ute til å kunne bidra til å justere biletet av kven som er den mektige, urbane eliten, denne demografiske gruppa som blir dregen fram som eit trugsmål mot alt som rører seg utanfor ring 3, basert på kva kaffi dei drikk.

Eg orkar ikkje meir snakk om «folk i byen som drikk caffe latte». Det er det mange grunnar til.

For det første kjenner eg, ei relativt nyurbanisert middelklassekvinne som er ein del av den kanskje verste av alle elitar, kultureliten, berre ein person som drikk caffe latte på jamleg basis. Og denne personen har gode distriktspolitiske verdiar. På den andre sida kjenner eg kulturpersonlegdommar som drikk for mykje traktarkaffi og til og med tar seg ein pulverkaffi i ein reklamekopp i løpet av arbeidsdagen. Dette skjer, midt i det urbane Oslo, på høglys dag. På bakgrunn av empiri frå eige liv og omgangskrins, konkluderer eg med at myten om caffe latte-jåleriet til den såkalla urbane eliten er svært overdriven.

Denne påstanden underbygger eg med observasjonar frå kaffibarar i Oslo, der eg svært sjeldan ser eller høyrer nokon bestille caffe latte. Stor dagens kaffi, americano, espresso, cortado, dryppkaffi, cappucino, innimellom variantar med og utan mjølk som eg, den urbane eliten, ikkje har kjennskap til, det høyrer eg. (Og når eg seier mjølk, må eg nemne at det står ein kartong mjølk frå norske kyr på benken på alle kaffibarar, klar til å bli varma og drukken i lag med kaffien.)

Sist gong eg såg nokon drikke caffe latte, var på kafe i ein kommune med senterpartiordførar. Sist gong eg hadde fysisk nærkontakt med ein caffe latte var på hytta, i pulvervariant frå Nestle, utgått på dato. At Nestle har denne varianten, er grunn god nok til å legge caffe latte-retorikken daud. Då er det ikkje særleg elitistisk lenger.

Påstanden frå meg, den urbane eliten, er at du altså må langt ut på landet for å finne nokon som i fullt alvor trur at caffe latte er trendy. Og det er i grunnen synd for alle som prøver å halde hjula i gang i dette landet.

Caffe latte er italiensk for kaffi og mjølk. I praksis er caffe latte mykje mjølk og lite kaffi. Det er eit stort glas varm norsk råvare, produsert på norsk gras, på areal vi kanskje elles ikkje ville brukt til matproduksjon eller verdiskaping, i bygder der landbruket truleg sysselset mange menneske. Tilsett ein slurk importert råvare.

Kven var det som kom på den elendige ideen at det er nettopp desse folka som drikk altfor store glas med mjølk med litt kaffi i som skal bli brukt som eit bilete på folk som hatar distrikts-Noreg? Det er jo dei som drikk kaffi med altfor mykje mjølk i altfor store glas som held oppe mjølkekonsumet i dette landet! I løpet av eit år slurpar dei åleine fort i seg mjølkekvota til eit lite vestlandsbruk i ein pappkopp på sin daglege tur til jobb.

Det er på tide å oppdatere fordommane sine.

For den urbane eliten har gått vidare. Til noko mørkare, smalare, langsamare. Den verkelege eliten dreg fram eit laboratorium for å lage seg ein kopp kaffi. Dei mel kaffibønnene, veg kaffien, tempererer vatnet, har kaffien og vatnet i eit anatomisk korrekt designobjekt. Det tar tid, lang tid, tid som sikkert er finansiert av skattebetalarane sine pengar, pengar som kunne vore brukt til å skape langsiktige verdiar i heile landet. Og dei drikk han utan ein drope mjølk.

Det er det all grunn til å hate. Ved at dei lagar kaffien sjølv, bidreg dei ikkje til å skape verdiar, slik caffe latte-drikkande folk gjer ved at dei går inn på ein kaffibar der folk i løna arbeid mel kaffibønnene, kokar ein skvett kaffi, varmar fleire desiliter norskprodusert råvare, blandar dette og serverer det. Dei sender i tillegg pengane sine ut av landet ved å basere heile sitt elitistiske kaffiinntak på importert råvare. Noko ein også kan skulde alle andre for som drikk kaffien sin svart. Tenk på det, du, neste gong du trur du er folkeleg når du sit der med raud-coopen din.

For dei som ønskjer å oppdatere den populistiske retorikken sin om ikkje-eksisterande demografiske grupper, kan eg tilrå å gå etter dei som er så nøye på det at dei brenn kaffien sin sjølv. Der har du smal og elitistisk gjeng. Sykle gjer dei også. Og dei lar ikkje den delen av norsk industri som legg eit slør av norsk verdiskaping inn i importert råvare så mykje som røre kaffibønnene sine.

Men det å brenne sjølv er så folkeleg at det kan bli vanskeleg å ta den urbane eliten for akkurat det.