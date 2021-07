Dystre varmerekorder

Sommer! Kornet strekker seg og grønnsakene strutter. Dyra sendes på sommerbeite. Bærkurvene bugner, selv om noen færre av dem når forbrukerne når sesongarbeiderne mangler.

I den lange, mørke vinteren er det dette mange av oss lengter etter og drømmer om. Men dramatiske nyheter om været og klimaet kaster skygger i lyse sommernetter.

I juli ble det målt 54,4 grader i Death Valley i USA. Det er like varmt som den høyeste temperaturen som er målt på jordkloden de siste 90 årene.

Death Valley er ekstrem. Andre varmerekorder gir større grunn til bekymring.

Canada og vestkysten av USA opplever en hetebølge uten like denne sommeren. Byen Lytton i British Columbia i Canada har i sommer målt hele 49,5 grader. Ifølge BBC har landet aldri tidligere opplevd lignende.

Asfalt sprekker opp, husfasader krøller seg, strømkabler smelter og brokonstruksjoner må kjøles ned for ikke å kollapse. Dødstallene stiger og medisinske eksperter knytter økningen til ekstremvarmen.

Hvorfor er Canada, på andre siden av Atlanterhavet, relevant for Norge? Jo, områdene som er rammet, ligner Norge. British Columbia har vanligvis vær som vårt, med kalde vintre og milde somre.

Kanadiere har, som nordmenn flest, ikke vifter og klimaanlegg hjemme. Det finnes ingen rutiner for hvordan man som samfunn og enkeltpersoner skal møte ekstremvarme.

De færreste nordmenn har opplevd nær 50 grader varme. Vi aner ikke hvordan det føles eller hvordan vi kan ta vare på mennesker, dyr og verdier, slik VG beskrev godt i kommentaren Den drepende varmen.

Over 100 skogbranner herjer nå i Canada og USA. Over 14.000 brannmannskaper kjemper mot brannene, bare i USA. Mange tusen mennesker er på flukt fra flammene. Også dette er relevant i Norge, hvor 38 prosent av landarealet er dekket av skog.

Klimaendringene vil gi villere og våtere vær, som det ekstreme regnværet som nå i juli skyller over Tyskland. Det kan bli kaldere når det er kaldt, varmere når det er varmt, overraskende skifter og plutselig uvær. Som da lynet slo ned og tok livet av to jenter på 12 og 18 år i Hareid denne måneden. Nå varsler meterologene mer lyn og ekstrem nedbør.

Nettopp lynnedslag er en vanlig årsak til skogbranner, ofte på utilgjengelige steder. Når trær brenner, kan brannene bli mer intense og vanskeligere å kontrollere.

Derfor er det gode nyheter når Meteorologisk institutt har laget en ny skogbrannfareindeks for Norge, som Nationen omtalte 3. juli. Indeksen gir en indikasjon på hvor det kan være forhold som gjør at en skogbrann kan starte og hvor fort denne kan spre seg.

I Parisavtalen fra 2015 slår politikerne fast at de skal jobbe for å holde temperaturen godt under to grader over førindustriell tid. Men ambisjonene er skjerpet, og i erklæringen fra G7-landenes toppmøte i juni i år er målet satt til 1,5 grad. Samtidig lovet G7-landene å være klimanøytrale i 2050.

Også Norge må kutte CO2-utslipp. Samtidig må det jobbes intenst med klimatilpasninger for å ruste oss for klimaendringene som allerede er her.