Dumping i Nordsjøen

Mange klødde seg i hodet da 11.400 tonn lammekjøtt fra New Zealand ble avvist i norsk grensekontroll i august. Har vi ikke nok lammekjøtt i Norge?

Jo, det er full markedsdekning og vel så det. Likevel importerer vi mat i store mengder til virksomheter på norsk sokkel og i norske farvann.

– I det norske markedet er det norsk lam som gjelder. Offshoremarkedet er et annet marked, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, her i avisen.

Det vrakede kjøttpartiet fra Asia blir erstattet med et nytt import-parti. Kjøttet som Norgesgruppen-selskapet Unil kjøper til offshore, omsettes i et toll- og avgiftsfritt marked til såkalt avgiftsfrie kunder.

Plattformer på norsk sokkel serverer stort sett importert mat. Bare Equinor har til enhver tid 3500 til 4000 personer i Nordsjøen. De spiser for nær en kvart milliard årlig, men 80 prosent av kjøttinnkjøpene skjer tollfritt utenlands.

– I offshoremarkedet er ikke norsk lammekjøtt konkurransedyktig på pris, dessverre. Hadde kundene bedt om norsk kjøtt, hadde de nok fått det. Men det er ikke tilfellet, sier Kine Søyland i Norgesgruppen.

Arbeidsfolkene i Nordsjøen skjønner hvor de kommer fra og hvem de pumper for. De tillitsvalgte kjemper for mest mulig norsk mat, av hensyn til norske produsenter og distrikter, og for å redusere klimafotavtrykket fra en fossil sektor.

– Det vil gi også gi oss mat av bedre kvalitet, med betydelig større matsikkerhet, sier Tom Cato Fylling, kjøkkensjef på Heidrun og tillitsvalgt i Safe, til Bondebladet.

De ansatte mener at staten, ikke hver enkelt operatør, kan gjøre norsk sokkel norsk i matveien. Det er en god idé. Som Geir Pollestad (Sp) påpeker, betaler staten storparten av middagen til oljearbeiderne, gjennom et skattregime som gir oljeselskaper 78 prosent skattefradrag for kostnader. Deretter betaler arbeiderne skatt til den norske staten fordi de får gratis, utenlandsk mat.

Nordsjøen er ingen lovløs sone. Norske myndigheter dumper ikke lønninger, firer ikke på HMS-kravene, og setter verdens strengeste miljøkrav til virksomhetene på norsk sokkel. Utenlandske og norske operatører må forholde seg til samme krav.

Vi ser ingen grunn til at operatørene i en superprofitabel norsk næring skal få fortsette å dumpe utenlandsk mat tollfritt i matfatet til sine ansatte. Folk som pumper norsk olje på den norske måten på norsk sokkel, bør få servert norsk mat.

