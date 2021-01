Det har gått over 10 månader sidan regjeringa kalla inn det norske folk til dugnad mot koronaen. Dugnad er kjekt, det. Eit fint avbrekk i kvardagen, ein sosial møteplass med andre arbeidsoppgåver enn dei vanlege, med folk ein vanlegvis ikkje jobbar med. Og skuffkaka og den lunkne kaffien etter enda arbeid, nokre gonger endåtil ei grillpølse og ein pils, fører folk litt nærmare kvarandre. Sjølv om mange i utgangspunktet berre er det fordi alle veit at det ikkje er sosialt akseptert å skulke dugnaden.

Regjeringa snakkar også om dugnad som noko fint, noko flott, som eit fellesskapsprosjekt. Men å late som det vi gjer for å hindre spreiing av koronavirus er noko vi gjer frivillig, at det kostar like mykje for alle og at alle bidrar med det same, er å undervurdere kostnaden dette har for enkeltmenneske.

Og nei, det er ikkje det å vaske hendene, halde avstand og bruke munnbind eg tenkjer på som ein kostnad. Det er alt det andre som blir omtala som ein dugnad, eitt år etter at koronaviruset begynte å spreie seg i verda. Å omtale den hengemyra mange står i som deltaking i ein dugnad er å bagatellisere situasjonen deira.

Det vi gjer no, er ikkje lenger eit avbrekk i kvardagen. Det er kvardagen. Og han er mørkare enn den kvardagen vi hadde. 12. mars 2020 finst ikkje lenger når du er blakk, arbeidslaus og einsam. 12. mars 2020 ligg ikkje og ventar på nokon av oss, klar til å bli bygd vidare på som om ingenting har hend, den dagen vaksinane er sett og verda er tylla inn i antistoff og immunitet. 12. mars 2020 er fortida.

Notida har ein annan normalitet og andre kvardagar. Men dersom vi skal greie å rigge oss for framtida og ikkje la tida med korona bli eit sår som skal verke i fleire generasjonar, må vi begynner å snakke om det som nettopp det det er: Den nye normalen. Og i den nye normaltilstanden kan vi ikkje krevje at enkeltpersonar skal betale så mykje av prisen som dei gjer. Vi som samfunn tar ansvar for innbyggjarane våre. I likskap med dugnadstradisjonen er det ein av grunnverdiane vi har og er så stolte av.

Den såkalla dugnaden vi vart kalla inn til i mars og framleis står i, krev ikkje like mykje av alle, slik dugnaden på fotballaget eller i burettslaget gjer. Den situasjonen vi har stått i sidan mars, fører oss ikkje nærmare kvarandre. Verken fysisk, sosialt eller økonomisk.

Og du skal ikkje trenge å skamme deg over å ville banne høgt og gråte stygt eller berre ville legge deg under dyna, når det å ofre det sosiale livet, miste jobben og heile fundamentet for ein trygg og stabil kvardag blir omtalt i flosklar som kunne stått i løkkeskrift på ein kjøleskapsmagnet. Det minste ein kan krevje er å bli tatt på alvor.

Ordet dugnad rommar tradisjonelt både det frivillige dagsverket som blir utført først, og festen etterpå. Det kjem ikkje ein fest etter denne såkalla dugnaden. Iallfall ikkje for dei som har ofra mest. Men dei som har lagt ned den største innsatsen i dette enorme sosiale og økonomiske eksperimentet, fortener at vi snakkar om kva som ventar dei når det er over. Og at det finst ein plan.

Når dagpengesatsen og permisjonsordninga går tilbake til det som var normalen før pandemien, når renta etterkvart stig oppover igjen, når krisepakkane ikkje lenger blir delt ut. Men når husleiga framleis er like høg, når det framleis kostar like mykje å leve, når arbeidsplassane i serveringsbransjen ikkje lenger er der, fordi serveringsbransjen ikkje lenger er den same som i mars i fjor. Dei som har ofra mest kjem til å trenge meir enn ein klem og eit tips om at det går an å søkje seg ein annan jobb.

Dugnad er eit system basert på tillit til at folk stiller opp, og dei som stiller opp veit at dei også kan vente seg noko tilbake. Anten i form av ein nyvaska grill i bakgarden, flyttehjelp ved neste korsveg eller ein bit skuffkake med naboen på slutten av dagen. Å bruke opp omgrepet dugnad er å bruke opp den tilliten. Alle treng at den tilliten står ved lag gjennom denne nye normalen og inn i den nye.

Vi treng å tru på dei som skal leie oss inn i ein ny kvardag.