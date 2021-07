Det koster å ta vare på gamle hus og kulturlandskap. Men kanskje koster det mer å la være?

En fottur i sveitsiske fjell, eller i franske og italienske alper, viser at levende bygder på ingen måte er et norsk fenomen. Kulturlandskap med levende landbruk, gamle hus fylt av nytt liv, kortreist mat og drikke - i sum gir dette fastboende gode liv og besøkende store opplevelser.

Norge har unike muligheter til å bygge verdikjeder med matprodusenter og reiseliv. Våre bønder bor og driver over hele landet. De produserer kjøtt, melk, ost, grønnsaker og frukt med lite bruk av antibiotika og sprøytemidler. Og øl, eplemost og cider i verdensklasse. Hver og én er lokale hjørnesteinsbedrifter. Legg til fantastisk natur og vann i massevis. Det er en gullkombinasjon!

Hus med historie er en viktig ingrediens i denne oppskriften. Hva ville Den Gylne Omvei i Trøndelag vært uten kulturminner og andre spor av levd liv? Eller Utstein gard i Rogaland, med gardsutsalg nedenfor middelalderklosteret fra 1257? Stavsmarken gård på Vega, med natur så vill og vakker at øya står på UNESCOs verdensarvliste? Byggeskikkprisede Nordre Espeset i Hallingdal eller familiebedriften Avdem i Lesja? Leveld i Ål, Vingelen i Hedmark og Vang i Valdres er andre eksempler på bygder i Norge der mat, kultur og stedsutvikling gleder fastboende og besøkende.

“Det tar 12 minutter å kjøre E6 mellom Røra og Vist. Den Gylne Omvei tar 8 minutter mer. Eller en dag, ei uke, en sommer, et helt liv…” sier gulltrønderne.

1168 km unna ligger Utstein gard og Klostergården. Her er det skapt et bærekraftig bedriftsnettverk og et historisk samspill mellom landbruk og kystkultur.

De har hundreår å ta vare på: Utstein var kongsgård fra 800-tallet og er omtalt i Snorres saga om Harald Hårfagre: “Dei frista den framdjerve, han som fulgt dem lærde, herren yvi austmenn, som bor på Utstein”. Her finner du også Norges eneste bevarte middelalderkloster.

På Klostergården er Anders Schancke Rettedal 11. generasjon. Han og kona Inger-Lise driver stort med sau, gris og ammekyr. Gårdsutsalg er etablert i sjøhuset. Bygget er en attraksjon i seg selv, omtalt blant annet i arkitekturtidskriftet Arch Daily.

Det koster å sette i stand gamle hus. Men kanskje koster det mer å la være? Innovasjon Norge bruker nå mer ressurser på bygge- og bygdeprosjekter, og på å fortelle om dem.

Andre vil rive. For å gjøre distriktene mer attraktive foreslo det regjeringsoppnevnte Demografiutvalget en støtteordning for å fjerne falleferdige hus. Utvalget mener flyttestrømmen kan snus eller bremses om bygda ikke ser så nedslitt, utslitt og stusselig ut.

Hvorfor ikke satse stort på å renovere? For det er unektelig mange slitne bygg på bygda. Samtidig mangler distriktsnorge boliger - og mange hjemflyttere og nye innbyggere ønsker en bolig med historiske røtter.

Én manns slum er en annen manns slott, påpekte politisk redaktør Anne Ekornholmen i Nationen i vinter. Emneknaggen #ødehusimitthjerte sprer seg i sosiale medier. Mange bruker store summer på å vedlikeholde vår felles bygningsarv.

I Lesja ligger gården Avdem. Eller Alifaheimir - den innbringende heimen - som den het på gammelnorsk. Her har jorda vært dyrka i over 1000 år, Åse Haugstad og Sigurd Avdem er 8. generasjon. Avdem lette etter en vei der ressurser på gården kunne gi mer arbeid og verdiskaping, ikke mindre, som samdrift med naboen ville gitt. Nå har de gått fra å ha 1 årsverk og ¼ avløser, til å ha eget ysteri, eget lokalmatutsalg og dyrking av grønnsaker. På Lesja! Der frosten kan komme i juli!

Selv smakte jeg ost fra Avdem første gang i Danmark. Huldreost, en brunost med einebær, kvann og akevitt, ble servert på Michelin-restauranten Noma i København. Etter å ha tatt kontroll på hele verdikjeden, med ysting, lokalmatutsalg og grønnsakproduksjon, sysselsetter Avdem nå hele 23 personer (14,5 årsverk). Du kan stoppe ved den gamle handelsstasjonen langs riksvei E136 eller ta en rast i kafeen formet som en ost.

Hvert år forsvinner hundrevis av bønder i Norge. Bare i Gudbrandsdalen har 20 prosent av aktive bønder lagt ned de siste ti årene. Landbruket rasjonaliseres og med det endres landskapene. Beiteland gror igjen. Slåttenger forsvinner, bier og humler med dem. Det er et tap for oss alle.

“Landskapet du ser rundt deg former landskapet du har inni deg”, sa Elin Schancke, 10.generasjon på Utstein, i TV-serien Herskapelig.

Hjemmeferierende nordmenn kan kanskje gjenoppdage verdien av landskapene og menneskene som former dem. Så de ikke blir borte.