Det går alltid et tog

Jeg husker fortsatt følelsen av forventning og glede når jeg satt meg på nattoget på Hovedbanegården i København. Vi strømmet inn i den lange slangen av vogner som slukte oss en etter en, to og to eller større grupper på vei ut mot nye steder og nye opplevelser. Vi kom med dagtogene fra Oslo eller Stockholm, de fleste fra København. Mange med fulle ryggsekker og det lille pappheftet som var interrailbilletten den gangen i en pose rundt halsen. Her skrev vi inn dagens reise, som etterhvert ble stemplet av konduktøren. Billetten til eventyret. Andre var mer formelt kledd, med stresskoffert i den ene hånden og kanskje en rullekoffert i den andre (forresten, fantes det trillekofferter på 80-tallet?) Noen skulle på forretningsreise til Hamburg, andre til jobben i Bruxelles. Innimellom også noen familier, en bestefar med en datterdatter på vei til familien i et annet land.

Vi skulle til Paris, Amsterdam, London, Berlin, Wien, Roma. Vi skulle sove oss gjennom kontinentet og våkne opp et sted langt borte neste morgen. Andre tenkte «la veien gå hvorhen den vil», spilte gitar og sang for medpassasjerene, og gikk av i en by som ga lyst til å gå av. Jernbanen var som et stort nett som bandt Europa og menneskene sammen. Det kan være verdt å minne om dette nå, når hovedargumentet for at Stortinget binder Norge til EUs jernbanepakke 4, er at den vil lette togforbindelsene mellom landene. 1980-tallet, da jeg trålet Europa på langs og på tvers med toget, het EU fortsatt EU, EØS var ikke påtenkt, Schengensamarbeidet var ikke påbegynt, og tysk grensepoliti brysket seg i lange grønne frakker og virket farligere enn de var. Ingen hadde enda prøvd å innbille oss at vi hadde passfrihet i Europa.

Vi får høre at jernbanepakken skal gjøre det lettere å bruke materiellet på tvers av grensene. Det var tilsynelatende ikke noe problem tidligere. På Hovedbanegården sto de hektet sammen i sann forbrødring: vognene fra Danmark med kupeer og dype, stofftrukne lenestoler, franske med mer nøkterne oransje plastbenker, og de tyske med fløyelstrekk. Disse siste var mest populære for oss som skulle langt og ikke tok oss råd til en couchette eller sovevogn. Fløyelssetene kunne trekkes helt ut fra begge siden i kupeen slik at de nesten berørte hverandre. Slik dannet de en seng som man kunne strekke seg ut på. De ble trangt med åtte i hver av de små kupeene, og vi lå omtrent som sardinene i en boks. Men var man bare forskånet for snorkere, ble man snart dysset i søvn av toghjulenes sang mot skinnene, så snart toget hadde kommet seg av fergen fra Rødby til Puttgarden. For det er aldri vanskelig å sovne når man bærer med seg drømmer og forventninger om gode opplevelser.

Det er gått noen år siden flyavganger med avgiftsfri (altså subsidiert) drivstoff drev oss ut av dette jernbaneparadiset. Bare å finne gode forbindelser over lange avstander, er blitt et fleredagersarbeid selv for folk med god kunnskap om jernbanegeografi. Da jeg for noen år siden skulle finne en forbindelse fra København til Paris på de ellers ganske gode nettsidene til Deutsche Bahn, valgte den kunstige intelligensen ut en reise med 11 (elleve) bytter! Man behøver ikke være spesielt nostalgisk anlagt for å lengte tilbake til det felleseuropeiske togtabellheftet på papir som på et hundretalls sider ga oversikt over alle avganger mellom de fleste større byer på kontinentet. Garantert raskere enn å manøvrere seg gjennom ulike nasjonale og private selskapers nettsider – en øvelse der selv erfarne konduktører ofte melder pass.

«Det går alltid et tog», var en gang NSBs slagord. Hvordan det vil gå med ytterligere konkurranseutsetting og oppsplitting av togdriften kombinert med en samferdselsminister som nedprioriterer en allerede innskrenket og nedprioritert modernisering av jernbanen i Norge, er det god grunn til å spørre seg om. I landene sør for oss blåser det imidlertid en ny frisk vind for toget. Frankrike vedtok i vår å legge ned flyforbindelser mellom byer der toget gjør reisen på mindre enn to og en halv time. To fluer i en smekk: lavere CO2-utslipp og økt kundegrunnlag, bedre økonomi og flere avganger for toget.

Nattogene er også tilbake på skinnene. Etter flere års stopp, er det nå satt opp nattog Paris – Nice. Den samme tendensen ser vi også for internasjonale forbindelser. Svenska Järvägarna åpnet i mai i år en direkte nattforbindelse fra Stockholm til Berlin, snart kan man sette seg i toget i Amsterdam om kvelden og våkne opp i Zürich, neste år åpnes forbindelsen Stockholm – Bruxelles og så videre.

Før koronapandemien satte en stopper for internasjonal reising, pekte alle piler oppover for langreiser med tog. I Nederland eksploderte utenlandsreisene i 2019: + 31 prosent til Barcelona, + 56 prosent til Milano, + 61 prosent til Bordeaux.

EU har utropt 2021 til jernbanens år. Det er neppe jernbanepakke 4 som vil gi ønskede resultater (kanskje heller tvert imot), men målrettet, håndfast politikk og forpliktende samarbeid for å gjøre toget til reisemåte nummer 1 i denne kompakte verdensdelen.