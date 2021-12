Men et lite glass til maten kan man vel unne seg, det er jo en del av juletradisjonene, ikke sant? Nei, det syns jeg ikke.

På amerikanske julefilmer og i de tusen hjem blir det stadig mer vanlig å se at det står vin og en karaffel med Cognac på det pent pyntede julebordet. Der er de delikat og trendy plassert med stettglass og vakre blomster.

Dette bildet av klasse og stil kan fort oppfattes som en slags offentlig godkjenning av at vi både kan og skal kose oss ekstra med et glass eller to (eller flere) til maten. Det er sofistikert og naturlig, det er slik de gjør i utlandet, ikke sant?

Vi er jo moderne og kontinentale, må vite! – Og barna er vant til at vi koser oss litt ekstra i jula, sier folk jeg snakker med. Jeg er ikke sikker på at barna er enige.

For barn er eksperter på å kjenne på stemninger. De ser forandringer lenge før den som drikker merker noe. De ser at foreldrene blir røde i kinnene, smiler og ler mer enn vanlig, mister bestikket på gulvet og prater litt rart. De er lykkelige, det er ikke nødvendigvis barna.

Jeg var selv en av de ungene som vokste opp i et samfunn og en familie der det var helt naturlig å ta seg et glass eller flere til maten eller Cognac til kaffen mens vi ungene surra rundt med julegavene og fikk med oss Donald Duck og vennene hans på tv´n. Ikke alltid, men ofte, var det ikke akkurat julefreden som senket seg julenatten.

Sigarettrøyk, høy musikk og sinte stemmer er ikke de juleminnene et barn skal drasse med seg resten av livet.

Sånn var det før i tiden, og sånn er det fremdeles for mer enn 150.000 barn rundt om i landet, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Enda flere har foreldre med risikabelt forbruk, står det å lese i Nettavisen. I desember dobles omsetningen på Vinmonopolet.

Jeg antar at mesteparten konsumeres i hjemmets lune rede i disse koronatider. De færreste vil definere det som alkoholmisbruk.

For de fleste rundt meg liker ikke at jeg snakker om de negative sidene ved å drikke foran ungene, spesielt i jula. De mener selv at de ikke drikker så mye, og at ungene aldri har sagt at de syns det er problematisk.

– De er vant til at vi tar oss et glass vin og en liten snaps i julehøytiden, det har jo nærmest blitt en juletradisjon vi gleder oss til. Og selv om du har hatt dårlige opplevelser med alkohol i jula i din barndom er det ikke sånn hjemme hos oss.

De har garantert ikke spurt ungene sine om de mener det samme! Sannheten er dessverre at de færreste barn ville ikke sagt noe som helst om det hvis de ble spurt. De er lojale mot sine foreldre, og det gjør at det sannsynlig er store skyggetall når det gjelder omfanget av julefyll og familiebråk.

Som voksen konfronterte jeg mine foreldre med denne romantisering av alkohol, en «tradisjon» som de voksne mente var en selvfølgelig del av julekosen, da som nå. Jeg fortalte dem hvor urolig jeg var og hvor mange ganger jeg lå med puta over ørene for å slippe å høre kranglinga som avsluttet så mang en alkoholpåvirket julekveld.

Jeg er svært bekymret for julefeiringa i disse koronatider og hvordan det påvirker privat alkoholforbruk og hjemmefester i julehøytiden. Det meste av feiringa er flyttet til den private sfære. Ikke bare julefeiring, men også andre tilstelninger der mange samles hjemme hos hverandre. I utgangspunktet er det jo en positiv ting.

Det er viktig å kunne være sammen med sine nære i den i høytiden.

Men jeg er bekymret for barna som risikerer å bli enda mer utsatt for en lite hyggelig julefeiring med mye alkohol, rus, vold og uro. Der er det ingen servitører som nekter servering når gjestene blir overstadig beruset, heller ikke politi og dørvakter hvis det kommer til vold og slagsmål.

I hjemmets lune rede er også faren for overgrep stor. Det er all grunn til bekymring og ikke tiden for å skyve problemer under teppet. Jeg håper at det er styrket bemanning på krisesentre, hjelpetelefonen, vold og overgrepslinjen og andre som kan bistå når det oppstår krise innenfor husets fire vegger.

Jeg har kommet i fare for å male fanden på veggen. Men jeg angrer ikke. Det er helt nødvendig fordi det er fare for at det denne jula blir produsert enda flere juleminner vi kunne vært foruten.

Når det er sagt er det langt fra alle hjem som er en pøl av rus, vold og husbråk. De fleste er vanlige folk som feirer en tradisjonell jul med familie og venner og der barnas juleønsker står i fokus. Kanskje er vi litt færre rundt bordet, kanskje er det enda flere som sitter ensom hjemme og kanskje er det fare for mer ensomhet.

Det kan vi faktisk gjøre noe med. Vi kan bruke den digitale plattformen for alt den er verd. Da kan vi samles for å feire julen uten å risikere verken koronasmitte, vold eller husbråk. Skulle det mot formodning bli dårlig stemning er det bare å trykke «AVSLUTT».