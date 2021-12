Jeg tenkte at går jeg to generasjoner tilbake til mine besteforeldre er jeg både hedmarking og opplending. Jeg stod liksom med en fot i hvert fylke. Engerdal og Etnedal. Det var mest følelsene som slet i meg.

Følelser kan være irrasjonelle, sa jeg til meg selv. Jeg lot det bli et valg som først og fremst handlet om identitet. Hvor jeg hørte til, hvor røttene mine var. Jeg lot meg affisere av hva navnet på det nye fylket skulle være.

Jeg syns Innlandet var et blodfattig og historieløst navn. Jeg mente Opplandene var det som hadde en slags historisk sus over seg. Men jeg var jo helt på feil spor, jeg lot meg rive med av følelser og glemte hva det handlet om.

Jeg skjønner jo at det er grenser for hvor små vi kan være og opprettholde tjenester og tilbud. Men det også grenser for hvor store vi kan bli og samtidig være i stand til å se hva folk trenger.

Skal Erik S. Winther, tidligere Ap-ordfører i Ringebu, politisk dø for en sak kan det godt være denne. Jeg forstår det er surt for et parti når en representant stemmer av overbevisning og ikke med flokken. Men hvis en sak er så kontroversiell at en stemme er det som tipper lasset er det kanskje flere grunner til å tenke seg om en gang til.

Ap har sørget for at denne saken ikke skal bli noe av. Innlandet skal bestå. Så kommer Erik Winther og vil lytte til velgerne. Vel vitende om at Ap i utgangspunktet var imot en fylkessammenslåing. Winther vil høre hva folket vil – hva er så kontroversielt med det?

Da fylkene ble slått sammen var det ingen som var opptatt av prislappen på alliansen. Hedmark og Oppland skulle bli ett, koste hva det koste ville. Når vi nå vurderer en reversering er det plutselig prislappen som trekkes fram som et viktig argument. Det er selvfølgelig surt å bruke penger på noe som ikke var verd det, som å kaste de ut av vinduet. Men det er ikke prislappen dette handler om.

Det viktige må være hvordan vi rigger oss for framtida. Det viktige er hvordan det nye fylket fungerer og hvilke tjenester folk får. Veien til tjenestene føles lengre og mer kronglete nå. Det hjelper ikke oss i distriktene at det blir enda lenger til sentrum, det er antagelig det Winther har skjønt.

Et eksempel; da gamle Hedmark fortsatt eksisterte hadde jeg flere ganger besøk av folk fra kulturminneavdelingen i fylket. Jeg søkte midler til istandsetting av gamle hus på gården her. Jeg fikk gode råd, tips til søknadsprosessen og en liten slump som var et klapp på skuldra for innsatsen jeg gjorde for kulturminnevernet i mitt distrikt.

Ikke nok til at det reddet kulturminner, men nok til at jeg holdt motet oppe. Jeg kjente meg ikke så alene da, noen hadde et blikk for det jeg drev med lengst ut i utkanten.

Sist vinter søkte jeg igjen om en sum til et bakstehus oppe i fjellet som skulle restaureres. Søknaden gikk denne gangen til det nye fylket Innlandet. Denne gangen var opplevelsen en ganske annen. Jeg sendte en søknad og så ble det stille.

Behandlingen tok veldig lang tid. Da jeg etterlyste svar virket det som de ikke hadde hverken oversikt eller penger. En liste over tildelinger kom på hjemmesiden til slutt. Ikke en lyd eller et svarbrev å spore. Jeg regner dermed med at jeg ikke fikk noen støtte til mitt prosjekt.

Poenget med dette er at lenger avstand til tjenestene kanskje gir besparelser fordi vi rasjonaliserer og nedprioriterer. Men det gir også dårligere tilbud til veldig mange der ute. For min kommune Engerdal er det bedre å være en utkant i Hedmark enn å være en utkant i Innlandet.

Som en utkant i Innlandet er vi ingen ting. Folk på andre siden av fjellet vet vel knapt at vi finnes. Jeg forstår at når bakstehuset mitt skal slåss med flotte kulturminner i hele Innlandet blir det lite og knuslete, bortimot uinteressant. For de som bor i bygda mi tror jeg det er et artig prosjekt som flere gleder seg over.

Det skjer noe, noe som er litt annerledes. Det gir håp til de som bor her når folk setter i gang med ting, stort og smått. Når vi får synlige resultat. Men da må det satses også på oss. Vi må få være med og ta del i den nasjonale verdiskapingen. Det er det dette handler om. En kommunesammenslåing eller en fylkessammenslåing er ikke et problem for de som er store, det er et problem for de som er små eller har lite.

Nå blir det en rådgivende folkeavstemning. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet / regjeringen har jo gang på gang sagt at de skal lytte til vanlige folk i hele landet, nå får de en mulighet til å vise det.