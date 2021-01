Mye ble snudd på hodet i 2020. Mye var også normalt. Ved utgangen av året blåste en årviss ordstorm mellom nord og sør, by og bygd. Denne gang jaget opp av redaktørene i Aftenposten i sør og Nordlys i nord.

Nationen hev seg på, det samme gjorde kommentator i Aftenposten, Andreas Slettholm. Sistnevnte hilser økende polarisering i debatten velkommen. Han mener geografiske interessemotsetninger er underspilt, og at distriktene alt subsidieres mer enn godt er.

Mye kjent rådet ordskiftet, men en liten dreining var påtakelig. At ei seriøs riksavis som Aftenposten, ved leder, åpent turte uttale at landets politikk må dreies for å bygge ned distriktene, var nytt.

Å hevde at landets subsidier går fra by til land var ikke annet enn kunnskapsløst. Slike perspektiv følger når stadig flere mister fotfeste og sammenhenger i «distriktene», og mellom disse og byen.

I november 2020 kunne Forskning.no melde om banebrytende funn. Barn ser ut til å bli friskere dersom man legger skogsbunn i barnehagens uteområder! Utrolig nok ser det ut til at barns immunforsvar blir styrket dersom de får leke i naturlige omgivelser. Den henviste studien avdekket at det å leke på skogsbunn gav «et mer variert mikrobiom», det vil si større samling mikroorganismer på hud og i tarm, som i neste omgang gir bedre helse, med for eksempel mindre astma og allergier.

Ærlig talt. Med ståsted litt utenfor byen: Hvor overraskende er dette? Når kom vi dit at vi trodde oss frikoblet resten av naturen og har best av å leve blant asfalt og betong? Følgene er trolig at innen kort tid vil norske skattebetalere, også de på landet, være med å sørge for at byungene får tonnevis av skogsbunn kjørt inn til barnehagene slik at de beholder helsa. Det unner jeg dem. På samme måte som jeg unner byene tilførte rurale kvaliteter i form av bymark, parker og mikrolandbruk i andelshager og lignende. Mennesker trenger det.

Flere overskrifter fra 2020 antyder at slike subsidier trengs i rikt (jords)monn. Med utgangspunkt i urbane livsstiler, og med slike som mal, har vi trolig skapt folkeuhelse som koster samfunnet enorme beløp hvert eneste år. Stress, stillesittende og monotone arbeidsstillinger, i tillegg til fravær av natur, gjør at «skogsbading» seiler opp som et nytt behov.

Annonse

Nå må vi ikke lenger se til Japan for å humre over «kunstige» bygdegoder i byene, pakket inn med nyord, omtalt som medisin, solgt for penger. Skogsbading, eller Shinrin-Yoku, som det heter, kan du i 2020 kjøpe også i Vestfold og Bergen. Får du bedrevet dette, kan det hende du slipper kostbare sykemeldinger og timer hos terapeuten. Alternativt kan du naturligvis leve utenfor byen, sanse skog hver dag og få sunne bakterier helt gratis. Det skrives det bare ikke så mye om. Det er ingen kul gründeridé.

Å subsidiere betyr å yte støtte eller hjelp, gjerne økonomisk. Sub kommer av latin og betyr 'under', mens subsidium betyr 'det som ligger under'. Hva og hvilke områder som ligger under hvem, er ikke alltid like enkelt å peke på. I sær når fortellerstemmen mister oversikten.

Men enkelt er det fortsatt å slå fast at menneskene alltid vil være underordnet naturen, og at det vi kaller distrikt slik sett er plattform for, og dypest sett inntektskilden til det menneskelige metalivet i byene. Slik har det vært siden de første handelsmenn samlet mennesker og byttet varer, til i dag hvor varene øyensynlig er frikoblet geografi, til og med fysisk form.

Men fysiske varer ligger fortsatt til grunn. Jord, mat, skog og stein til å bygge av; hus, møbler, mobiltelefoner, klær. Og disse ressursene, og kunnskapen til å utvinne dem, ligger i distriktene. Uten distrikter, ingen opphopning av verdier i byene. System for å forvalte dette; fordele, videreutvikle, synse om, lage underholdning av, osv; slikt som vi lar hope seg opp i byene, er reelt sett bygd på distriktenes verdier.

"Det vi kaller distrikt er inntektskilden til det menneskelige metalivet i byene."

Med tid og distanse borte fra bakteriejord og råstofflagre, stilles alt dette lettere på hodet. Da blir opinionen lett å lede i feil retning. De subsidierte elitene i byene gis allerede stor definisjonsmakt ved at de får relativt mye tid i media.

Da er det desto viktigere at mediehusene, arenaene hvor våre forestillinger blir magasinert og presentert, er fordelingen bevisst, og ikke selv blir en del av den. Media skal bidra til bred folkeopplysning og veie opp for skjevfordelinger i hvem som kommer til ordet, hvordan saker presenteres.

Ved inngangen til et nytt år håper jeg journalister og sentrale mediehus kan være ansvaret bevisst, subsidiært sette spaden i jorda, snu verden rett igjen. Kanskje kan statskanalen NRK starte med værmeldinga? Der kan de roe litt av distriktsstormen ved ikke alltid å la det sentrale østlandet være ståsted for dagens vær og føre, før «de ser mot nord».

Slike vendinger gjør at «normalt bosted» fremstår som Oslo, mens Nord-Norge og vestafjells blir «langt unna». Det er det ikke. For mange er det sentrum, og sublime ideer om byen provoserer, og påvirker bostedsvalg. Plassering av en stor institusjon som NRK i Oslo, sammen med Meteorologisk institutt, er tross alt bare nok et eksempel på subsidier av byene.