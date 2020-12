Japan var ein viktig alliert i G10-gruppa som Norge var medlem i. Representanter frå Japans bondelag hadde vore på vitjing hjå oss, og nå skulle me på gjenvisitt våren 2004.

Me hadde gjennomgang med Landbruks- og matdepartementet før me reiste, som ein del av førbuinga. Reisefølget var internasjonal medarbeider Hildegunn Gjengedal, generalsekretær Harald Milli og meg. Det var mange på «huset» som humra litt og spurde om eg skulle til Japan og eta sushi, det var velkjend at eg kunne styra mi begeistring for fisk. Eg tenkte ikkje meir på det, grua meg nok meir til ei lang flyreise.

Me kom oss velberga til Tokyo og måtte finna døgnrytme så raskt som mulig. Innlosjert på eit lite triveleg hotell fekk me litt mat før me skulle «tvangssova». Eg bestilte ein «koffi and konjakk» på jær-engelsk og fekk konjakken servert i ein mini fløytemugg. Prøv og drikk av ein slik, mens servitøren står og smugkikkar!

Neste dag var det bort på besøk i den norske ambassaden, eg trur dei ville forsikra seg om at me ikkje surra i hop for diplomatiet. Testen gjekk greitt, og etterpå spanderte dei eit besøk på ein sushiresturant i nærleiken. Me vart fortald at dette var ein tradisjonsrik plass. Det var av med fottøy før me sette oss til bords, det var heldigvis holrom under bordet til føtene, slik at me ikkje fekk krampa av å sitja med føtene i kross på flatt gulv.

Harald Milli er van med rakfisk, og Hildegunn er dame lik i matvegen, alt er spanande. Eg var vel sagt på travspråket i dødens posisjon.

Sushien vart servert på skjerefjøler lik dei me laga på skulesløyden der me skreiv mor på, ikkje far i den tida. Kvar fjøl hadde 12 ruller. Eg samanlikna dei med gamaldagse trådsneller som var surra saman med tjæreband. Tjæreband var forlauparen til tape og kunne brukast til det meste, også plaster dersom ein skada seg.

"Sushien vart servert på skjerefjøler lik dei me laga på skulesløyden, der me skreiv mor på, ikkje far."

Annonse

Eg valde ein eteteknikk der eg alltid låg litt bakom dei andre,for dette var ikkje min greie. Når dei var halveges forstod eg dei var til endes.

Ein av desse rullane såg eg hadde ei reka på toppen, den hadde eg tenkt å slutta av med, reker likar eg. Men så feil kan ein ta, når denne greia skulle svelgjast stoppa det opp, sterkt som …., eg hadde saken oppe tri gonger i munnen før den gjekk ned. Eg tenkte på det norske flagg og alt for Norge. Tårene spratt fram i auga. Eg kunne ikkje skjemma meg ut. Skulle eg skylt det ned var det grøn te som eg aldri har lika.

Eg var glad når måltidet var over og fottøyet på. Eg gjekk med ein følelse av at det var i meste laget sjølv for ein rakfiskpatriot som Milli.

Møtet med det japanske bondelaget gjekk greitt og om kvelden skulle me avslutte med eit måltid. Det var ikkje fritt for at eg grua meg litt til ein ny runde sushi. Men alt me då fekk var fritert, og her var det øl til maten.

Ølet var i store flasker, det me kallar murarpils, og det var godt. Lederen i det japanske bondelaget var frå Sapporo og eg nemnde via tolken at me hadde drukke Sapporo-øl kvelden før. Han kikka ned på bordet og såg på flaskene som ikkje var Sapporo, då brukte han høg stemme,og på eit blunk var det tri servitører som fjerna øl og glas og inn kom det Sapporo øl. Eg trur me fekk poeng for den.

Apropos å snakka via tolk, då skal ein sjå på den du snakkar til og ikkje tolken. Det kan være vanskeleg nok,og dersom tolken er ei vakker dame, sers vanskelig.

Eg meiner å hugse at det var 5 millioner medlemmer i det japanske bondelaget, og dei hadde ein eigen bygning i Tokyo. Dei fleste bøndene i Japan dreiv i mindre målestokk med ris, det var ikkje noko «dansk» landbruk. Det var også tette bånd mellom myndigheitande og bondelaget i Japan.

Eg har alltid trivdest saman med japanarar, dei er serdeles høflege og korrekte,og når ein vert betre kjende med dei, meir opne.

Me mellomlanda i Helsinki på vegen heim og sjeldan har hamburger og pommes frites smakt betre,den største dei hadde. Såg ikkje anna enn at generalsekretæren trivdest med det, han og.