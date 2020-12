Den nye naturfølelsen

En dag foreslo bestefar at de skulle gå tur i skogen, og det gjorde de – de fulgte kronglete, spennende stier innover, og hadde det riktig så fint.

Da de kom hjem, spurte gamlingen hva gutten syntes om skogen. «Jo da – det er veldig fint i skogen, bestefar! Men du – det var da fryktelig rotete der!»

Det skjer noe med folks forhold til naturen i et samfunn som blir stadig mer urbanisert, og det skal Bygdenorge være glad for. Byfolk på jakt etter naturopplevelser kan være blant de sikreste alternativene for bygder som lurer på hva de skal leve av i framtida.

Og da trenger ikke naturen de stiller opp med være så «rotete». Tvert imot. Den kan fylles opp med hytter, brøytemaskiner og snøkanoner. Det holder for de aller fleste, oppvokst som de er i barnehager der klatrestativene har støtabsorberende fallunderlag.

På disse tider av året er nordmenn i by og bygd uansett enige om en ting: Få ting setter den norske folkesjela i sterkere bevegelse enn skispor over hvite vidder. Her på Østlandet slo dette ut da det omsider kom noen centimeter snø som ble liggende enkelte plasser. Straks flommet Facebook over av begeistrede beretninger og bilder om familier på tur i det hvite.

For sånn er det jo. Vi skal ikke bare nyte naturen. Vi skal fortelle våre omgivelser at vi gjør det. Stemningen blir omtrent som på et godt gammeldags vekkelsesmøte; alle skal fortelle hverandre at de er blitt frelst.

Likheten mellom naturdyrkelsen og religion er da også påfallende – og nå foreligger det en fersk bok om nettopp dette. Den er riktignok skrevet av en svenske, men likevel; religionshistorikeren David Thurfjell treffer også det typisk norske i boka «Granskogfolk», med undertittelen: «Hur naturen blev svenskarnas religion».

Boka til Thurfjell er et ypperlig supplement til en litt eldre bok om nordmenns forhold til naturen: «Da fjellet ble dannet», av Rune Slagstad. Han skriver om hvordan den norske «dannelseseliten» ( kunstnere, intellektuelle, ski- og friluftsentusiaster), «oppdaget», «erobret» og definerte fjell-Norge. Blant milepælene er oppfinnelsen av navnet «Jotunheimen», som Åsmund Olavsson Vinje tok i bruk i 1860-åra, og stiftelsen av Den norske turistforening i 1868.

Rune Slagstad skriver påfallende lite om bøndene og jegerne som hadde brukt fjellene i noen tusen år. Men «de dannede klassers» erobring av fjellet representerer til gjengjeld en helt avgjørende del av den norske kultuturhistorien og vår nasjonale identitet. Det er ikke for ingenting at vi i Norge er «enige og tro til Dovre faller».

Fra den andre siden av Kjølen forteller David Thurfjell at da Sverige ble urbanisert og folk flytter til byene – da ble naturen «noe annet og noe utenfor» folks daglige liv og arbeid. Da ble den «et annet sted». Og da overtok folk flest den holdningen til naturen som inntil da hadde vært forbeholdt eliten – altså svenskenes versjon av «dannerne» som Rune Slagstad skriver om.

I Norge – med vår distriktspolitikk – er denne prosessen noen tiår senere ute enn i Sverige. Men nå merkes den for alvor også hos oss, og årsaken er klar: Sentraliseringen og urbaniseringen har skutt fart. De urbane klasser har nådd en kritisk masse som gir dem politisk og sosial trøkk. Og byene har erobret definisjonsmakta over hva som er «det gode liv».

Paradokset er at når veldig mange folk skal reise fra sin by-verden ut i naturens verden, så oppstår et problem: Naturen kan overbelastes av presset fra turistindustrien og det noen kaller «det sportsindustrielle kompleks».

Blant de som har advart mot dette er forskerne ved Vestlandsforskning. På en stor konferanse om om sport og miljø i Bø forrige sommer var Per Ingvar Haukeland fra institutt for friluftsliv ved Universitetet i Sørøst-Norge blant de som lekset opp om hvordan utstyrshysteri og racing til fjerne destinasjoner bidrar til å gjøre friluftslivet til en miljøversting, totalt sett.

«Naturen har nærmest blitt et moteshow, og stiene en catwalk», tordnet Haukeland, og trakk fram tall som plasserer nordmenn på verdenstoppen i forbruk av utstyr til bruk for naturopplevelser, og som brukere av 15 milliarder kroner i året på sportsutstyr.

Nærmere rollen som gledesdreper kan du vanskelig komme i Norge, og det var ikke mange som ønsket å «ta debatten» etter konferansen i Bø. Men det bør ikke forhindre oss i å ta lærdom av det forskerne sier – og av Corona-erfaringene vi har høstet etter etter folks slalåmreiser til Alpene og andre eksotiske destinasjoner. For det er jo klart: Utstyrshysteriet HAR tatt overhånd og naturen ER blitt en catwalk for mange.

Nettopp derfor er det godt å vite at alternativer ikke er så vanskelig å finne. Det er rikelig rom for fornuftig, kortreist og bærekraftig bruk av naturen. Vel og merke hvis man forstår hva den kan brukes til, og ikke opplever det som skjer i den andre historien som jeg her kan fortelle fra bestefar-nettverket. ( Og ja da - denne historien ER sann.)

Også denne bestefaren fikk et barnebarn på besøk, og en dag de holdt på ute havnet en badmintonball oppe i et tre. «Du får klatre opp og hente den du, som er ung og sprek», sa bestefaren, men til hans store overraskelse ble gutten bare stående og se uforstående på ham. Det tok sin tid før gamlingen skjønte hva årsaken var. Gutten hadde aldri klatret i et tre før.