Den dyre og viktige journalistikken

Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA. Da Dagens Næringsliv begynte å konfrontere ledere i selskapet og norske politikere med sine avsløringer, var omkvedet først "dette har vært kjent."

Det er riktig at Equinor hadde rapportert om nedskrivninger i USA. Men rapportene ga inntrykk av at det skyldes fallende oljepris og uflaks.

Journalistikken avdekket noe annet: At Equinor ikke hadde kontroll på kostnadene. Utenlandsmarerittet startet under tidligere konsernsjef Helge Lund og fortsatte under etterfølgeren Eldar Sætre.

Skup-juryen uttalte: «Da selskapet kom til Texas oppførte sjefer seg som cowboyer og ødslet bort penger. Faktisk over 200 milliarder kroner. Et tall som riktignok ble ført opp i en fotnote på side 288 i årsrapporten, men som DNs journalister kom frem til etter å ha saumfart nær all tilgjengelig offentlig informasjon om selskapet i inn- og utland, etter å ha dechiffrert hemmelige internrevisjonsrapporter, drevet avansert regnskapsanalyse for å beregne de reelle tapene og ikke minst gjennom en nennsom og tillitvekkende behandling av kilder som hadde alt å tape.»

Hvor mye er 200 milliarder kroner? DN har gitt noen eksempler: Norge kunne driftet Ullevål sykehus med 24.000 ansatte i 9 år eller gitt gratis tannlegetjenester til alle de neste 16,5 årene. Eller bygd Nord-Norgebanen og dobbeltspor til Østfold.

Hvordan norske selskaper opererer er i seg selv viktig. Ettersom staten eier 67 prosent av Equinor, er det enda viktigere. Det er fellesskapets penger industrigiganten sølte bort.

Vi gratulerer Dagens Næringsliv med Skup-prisen og VG, Aftenposten og NRK Sørlandet med diplomer i samme konkurranse. VG og Aftenposten fikk diplom for avsløringer knyttet til koronapandemien, mens NRK Sørlandet avdekket at svært mange pasienter var feiloperert.

Nationen sendte ikke inn metoderapport til årets Skup. Men også vi driver undersøkende journalistikk. I 2017 fikk vi Internasjonal Reporter-diplom for serien Kven skal eige jorda, der vi fulgte internasjonal storkapital over landegrensene og dokumenterte hvordan matjord blir kjøpt opp over hele verden.

De siste årene har våre journalister blant annet jobbet med korrupsjon og påvist hvordan kjøtt er omsatt; drevet av korrupsjon, juksing med opprinnelsesland og holdbarhetsdato og konsumert av intetanende forbrukere. Artikkelserien har også vist at bønder kan ha lidd økonomiske tap i millionklassen som følge av korrupsjonen.

Andre Nationen-journalister har avdekket at vi har langt mindre matjord her i landet enn offisiell statistikk viser.

Nationen skal opplyse, informere og gjerne underholde. Men også avdekke. Undersøkende journalistikk er dyrt. Den blir ikke alltid mest lest. Men den er viktig. Takk for at du gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet.