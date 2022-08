Romforskning oppleves kanskje som den ultimate vitenskap. Her forenes positiv, eksakt naturvitenskap med teknologiutvikling og bokstavelig talt himmelstormende fremtidsvisjoner.

Talende nok har vi adoptert det amerikanske uttrykket "Dette er ikke rakettforskning" for å uttrykke at noe er enkelt og banalt - som om romraketten var menneskehetens største og mest kompliserte frambringelse.

Romforskningen peker framover. Hvor mange har vi ikke vært som har sittet på skolepulten tegnet raketter, interplanetarisk fly og flyvende tallerkener når læreren ba oss om å tegne framtida. Noen av disse tegningene ble frimerker da vi for 22 år siden gikk inn i et nytt årtusen.

Ferder ut i rommet er også gjengangere i den litterære genren science fiction - altså framtidsfiksjon. Tråden ble nylig plukket opp i et populærvitenskapelig program på NRK P2 med spørsmålet: "Hvordan skal vi klare å leve på vår nærmeste naboplanet (Mars)?

Spørsmålet egger naturligvis fantasien, siden Mars verken har jordsmonn eller vannressurser til å produsere mat - for bare å nevne en aktuell utfordring som vil møte eventuelle utvandrere.

Som bonde, med ett bein plantet på jorda, og det andre i lufta på vei til potetåkeren som skal gjødsles, og hodet bekymret opptatt med verdens matsituasjon i en tid der kornproduksjon og kunstgjødselproduksjon er hardt rammet av krig, føler jeg likevel at spørsmålet er er søkt.

Spørsmålet vi må stille oss er: Hvordan skal vi klare å leve på denne planeten?

20 prosent av verdens korneksport rammes av Russlands invasjon av Ukraina. Blant landene som er avhengige av import fra Russland finner vi en rekke fattige land med lav selvsforsyningsgrad.

Samtidig rammes kornproduksjonen i resten av verden av stans i eksporten av kalium og fosfor fra Russland og Belarus. Klimaendringer - som tørke i Europas største hveteprodusent, Frankrike - bidrar til at verden står overfor en akutt og dramatisk matkrise.

I en slik situasjon virker spørsmålet om hvordan vi kan klare å leve på andre planeter som en verdensfjern spekulasjon som bare kan oppta verdens mest bortskjemte overklasse (her hjemme er jo hylle på Kiwi og Spar uansett så smekkfulle at mye av maten må hives når dørene stenger kl. 21).

"Det fantes en gang en hage som vi kalte jorda", sang den fransk-gresk-egyptiske sangpoeten Georges Moustaki. Men vi tråkker i bedene og etterlater oss stygge fotspor. Vi drømmer om fremmede planeter, men forsømmer vår egen, den som i all overskuelig omkrets gir oss de suverent beste livsvilkårene.

"Det fantes en gang en hage som vi kalte jorda/Den lyste i sola som en forbuden frukt/Nei det var verken himmel eller helvete/Ingenting som vi ikke hadde sett eller hørt før", sang Moustaki.

Drømmen om verdensrommet er kanskje mer spennende enn den verden vi til daglig tråkker i. Vår klode har ingen hvite flekker lenger - men betyr det at det bare er andre planeter som kan redde oss fra kjedsomheten og oss selv? For er det ikke oss selv vi prøver å flykte fra, når vi planlegger romturisme og bosetting på Mars? Vi drømmer om en ny start, men glemmer at vi tar med oss den kulturen og de tankesettene som er i ferd med å ødelegge vår egen planet.

Dessuten: Om kartet ikke lenger har hvite flekker i form av uoppdagete landområder, er det ikke nødvendig å gjøre mer enn å pirke i jordoverflaten for å møte et yrende liv som selv ikke de fremst i faget (og dette er ikke rakettforskning, men biologi) kjenner mer enn en flik av.

Og for de fleste av oss, som ikke driver med noen form for avansert forskning, er da verden rett utenfor kjøkkenvinduet rikt nok på opplevelser. Når jeg skriver dette, ser jeg utover en blå Slidrefjord der en tidlig sommervind såvidt klarer å kruse bølgene så de blinker hvitt.

Løvskogen står irrgrønn og nesten blender etter et vinterhalvår med nakne, grå grener. Snart er granskuddene lysegrønne og saftige, og sammen med røde konglekart gjør de skogens graner vakrere enn noe juletre. Løvetannen står gul og kan bli et frikst-bittert innslag i salaten. Neslen er på sitt beste, og en herlig grønn paste er bare noen få sakseklipp unna. Rabarbraen strutter potent, og innleder sommeren som dessert med fløte på...

Når dette leses, har jeg byttet småbruket i Valdres med en leilighet med en liten bakgårdshage i Nice. Fra kjøkkenet her kan jeg se ut på to appelsintrær, et sitrontre og et grapefrukttre som vi håper etterhvert skal bære - sammen med to vinranker oppetter veggene og en kompakt vertikal kjøkkenhage. Et kvarter å gå unna ligger Middelhavet og venter med avkjølende bølger i en het sommer. Et kvarter den andre veien hever årene seg mot de snødekte toppene i Alpene.

Da maleren Henri Matisse flyttet til Nice og så utover torget nedenfor, og byen og havet, utbrøt han "Jeg kunne nesten ikke fatte hvor lykkelig jeg var". Så lykkelige bør vi alle være som for bebo denne fantastiske og unike planeten - og så burde vi nyte den og stelle den framfor å ønske oss bort fra den.