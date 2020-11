Demmaguttane må leve med bonane

For nokre år sidan var familien vår med tre generasjonar på besøk på éin av dei ikkje altfor mange attraksjonane i Ålesund. Etter runden gjekk vi inn i kafeen for å kjøpe oss noko å bite i. Svigerfar min, eit føredøme med tanke på det å bruke valldalsdialekten, spurde den unge jenta bak disken om litt meir tilbehøyr til dei nysteikte vaflane som låg og freista på disken:

– He du rjòme?

– Ka?

– He du rjòme?

– Ka du sir? Gjørrrmæ?

– Nei, rømme! He dåkke rømme? Du må lære dej fjordamål, sa svigerfar min lett muntert til jenta.

– Neh ... avfeidde ho.

– ... har itse bruk for det her ute.

Den gamle forakten for fjordafolket og «bonane», som bøndene frå bygdene rundt byen gjerne blir kalla, sit framleis djupt i somme av ålesundarane. Som mange andre stader i landet har det dreidd seg om kulturelle motsetningar mellom handels- og kremmarkulturen i byane og bonde- og landbrukskulturen i bygdene rundt. Det er flust av historier om fine ålesundsdamer som lét det gå sport i å prøve å lure «bonane», som dei nedlatande er kalla i byen, for nokre kroner på handelen når bøndene var på torget i byen for å selje varene sine.

Derfor var det også eit hardt slag for dei mest hardbarka ålesundarane da kommunestyret for den nye storkommunen i desember i fjor vedtok at administrasjonsspråket skulle vere nynorsk. Nettsider, informasjonsmateriell, kunngjeringar, lokale forskrifter reglement og retningslinjer skulle skrivast på nynorsk.

Det skulle eigentleg berre mangle: Når fire etablerte nynorsk- og bygdekommunar slår seg saman med ein «nøytral» bykommune, er det enkel matematikk, og litt meir djuptgåande kulturforståing, at svaret på språkspørsmålet må bli «nynorsk». I tiår etter tiår har kremmar- og byborgarskapet i Ålesund dominert regionen med bokmål som handelsspråk. Det er på høg tid å vise formelt at ålesundsregionen kulturelt femnar mykje vidare enn kremmarane rundt Brusundet – eller «Brosundet», som dei hardbarka held fast på ute i byen.

Ålesund har vore ei bokmålsøy i nynorskland. Før den mørkeblå regjeringa fekk lagt den klamme sentraliseringshanda si over landet, var det berre éin kommune på Sunnmøre som ikkje hadde valt nynorsk som administrasjonsspråk. Og sett bort frå gamle Ålesund kommune, som hadde både nynorsk og bokmål som opplæringsspråk i skolane sine, var – og er – nynorsk så å seie einerådande som opplæringsspråk i skolane her.

I desember skal kommunestyret i nye Ålesund etter planen behandle ein språkbruksplan som slår fast at hovudmålet for språkpolitikken i kommunen skal vere å «skape eit levande og godt nynorsk som er forankra i lokale dialektar og talemål» og å «legge til rette for at språket skal vere samlande og bidra til kulturbygging i kommunen». Språkbruksplanen både stadfestar og utdjupar språkvedtaket som vart gjort for eitt år sidan. Det er ein god plan, utarbeidd av medvitne politikarar og språkfolk, og han bør vere eit føredøme for andre kommunar i landet.

Men no har også «demmaguttane» komme på banen («demmagutt» er eit omgrep som blir brukt om erkeålesundarar som snakkar bydialekten; det skriv seg frå den heilt spesielle bruken av eigedomspronomenet «deira» i Ålesund: «demma») i form av eks-ordførarane Arve Tonning, Asbjørn Rutgerson og Svein Tømmerdal, som meiner at «Ålesunds identitet har blitt bytta bort» (Rutgerson), at «innbyggerne i kommunen bør få bruke det språket som føles naturlig» (Tømmerdal), og at «hadde jeg sittet som ordfører i den nemnda, hadde jeg aldri godtatt dette» (Tonning, om språkinnstillinga til fellesnemnda før kommunesamanslåinga) – alt sitert frå avisa Nytt i Uka.

Når sant skal seiast, og sett frå inst i fjordane, her vi held til, er det på tide at byålesundarane får leve med omvendt kulturimperialisme. Den nye storkommunen var aldri noko folkekrav i dei fire kommunane som blei innlemma i bykommunen. Denne samanslåinga var først og fremst eit sterkt ønske frå «det gamle» Ålesund. Det var klare folkefleirtal mot samanslåinga da dei gamle kommunane heldt folkerøysting. Men i tradisjonell lokaldemokratisk ånd valde dei lokale politikarane å styre etter eigne hovud og likevel trasse det klare rådet frå befolkninga. Det minste folk kan få i skadevederlag, er å behalde språk og språkleg identitet.