Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dei fleste dimensjonar har ei yttergrense. Når denne er nådd vil ei eller anna form for endring tvinge seg fram. Grensa vil alltid vere der, men ikkje alltid like synleg.

La oss bruke døgnet som eit eksempel: Når kortvisaren på klokka har gått sine 24 rundar, startar det nye døgnet. Dersom vi søv når klokka passerer midnatt, reflekterer vi neppe noko særleg over skiftet før vi vaknar til ein ny dag. Om vi derimot har hendene fulle med arbeid, eller hovudet så fullt av uro og frustrasjon at søvnen ikkje får overtak, kan situasjonen vere ein annan.

Da kikkar vi kanskje bort på klokka, og forbannar det faktum at vi nok ei natt mista fleire timar med dyrebar søvn.

Eksempelet med døgnet og klokka har overføringsverdi når vi skal snakke om fotfolket og grunnfjellet i norsk matproduksjon. I norsk daglegtale er nemningane bonde og gardbrukar ein kategori som gjer at folk flest veit kven vi snakkar om. Eller gjer folk flest eigentleg det?

«Mannen i gata» er på mange måtar ein sliten floskel. Særleg kjønnsnøytral og politisk korrekt er han heller ikkje. Akkurat no har vi bestemt oss for å blåse ein lang marsj i dette. Vi, saman med fleire tusen norske bønder, har nådd ei absolutt yttergrense. Idealisme og dugnadsånd er vel og bra, men må ikkje forvekslast med det myteomspunne treet som enkelte trur kan vekse inn i himmelen.

Les også: Skjebneoppgjør i krigstid

Så vi spør: Kva veit eigentleg mannen i gata om alle ledd i produksjonskjeda, frå frøet blir lagt i jorda til maten endar på bordet? Kva veit du, Jonas Gahr Støre, om alle innsatsfaktorar og økonomisk risiko på vegen fram mot ein kilo kjøtt, ein liter mjølk og ein pose med sikta kveitemjøl?

Er du, som Noregs øvste valte leiar, klar over at tilgangen på mat er ein del av landet si totale forsvarsevne? Kva strategi har du og regjeringa lagt for å møte det faktum at ei rekkje essensiell råvarer og matvarer blir eit stadig knappare gode i global samanheng?

Ligg du vaken om natta og grunnar på dette? Eller låner du øyra til Rolf Jacobsen i diktet «Den lille bonden», der han med beisk ironi og lakonisk tale slår fast det mantraet som så mange før deg har sett si lit til: «…han tilpasser seg nok»? Om svaret er ja på det siste spørsmålet, kan vi på vegne av den norske bondestanden helse og seie at du tek feil.

Les også: Importvernet må styrkes for norsk matproduksjon og økt bondeinntekt

Vi ber deg samstundes helse til resten av regjeringa og fortelje at strikken ikkje kan tøyast lengre. Frå Stortingets talarstol kan du helse alle folkevalte og fortelje at yttergrensa for lengst er passert. Gløym heller ikkje å minne om at Stortinget til ei kvar tid har ansvaret for mål og rammevilkår i norsk matproduksjon.

Vi, det vil seie i underkant av 40.000 norske bønder, har i forståing mellom staten og faglaga teke på oss ansvaret for å produsere ein talfesta del av den nemnde maten.

Det handlar om dagleg arbeid, gjennomtenkte strategiar og langsiktig tidshorisont. Dyrevelferd, plantehelse og økonomisk likviditet er grunnleggjande faktorar som vi til ei kvar tid må ha auge for. Driftsapparat og bygningsmasse er viktige pilarar som krev vedlikehald og fornying. Svært mange av oss vil framleis stå i denne tenesta.

Under same vilkår som i dag? Nei takk! Den norske bonden treng ei inntekt å leve av, utan å måtte finansiere si eiga drift med midlar frå lønnsarbeid utanfor jordbruket.

PS: Begge underteikna har pågrunn av skyhøge gjødselprisar ikkje sett seg i stand til å kjøpe heile det kvantum med handelsgjødsel som våre respektive gjødselplanar for 2022 legg opp til.

Vi er langt frå dei einaste som har blitt tvinga til å velje denne strategien. På kort sikt kan det bety lågare grovfôravlingar og reduksjon i talet på husdyr. Vi tør knapt tenkje på dei langsiktige konsekvensane dersom prissituasjonen skulle halde fram utan lovnad om statlege kompensasjonsordningar.

Kva planar har du og regjeringa for å dempe dei kortsiktig negative effektane av prisauken på handelsgjødsel, Jonas Gahr Støre? Og kva med dei skyhøge drivstoffprisane og andre innsatsfaktorar med galopperande prisauke?

Kan statsrådane med ansvar for mat og finans gje oss ein peikepinn på dette no? Eller skal vi vente til jordbruksforhandlingane er over, tida for våronn har passert og eit tusental matproduserande husdyr er melde inn til slakt?