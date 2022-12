Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Birgitte Holter innrømmer at det er det samme kunstgjødselproduktet de produserer. Om produktet er det samme, følger det fortsatt med de samme problemene.

Kunstgjødsel inneholder ikke organisk materiale. Når man høster avlinger, erstatter man kun mineralnæringsstoffene i jorda. Det organiske materialet som forsvinner tillegges ingen verdi, og jorda blir utarmet og uten mikroliv. Det å produsere fossilfritt gjødsel fjerner ikke de negative effektene kunstgjødsel har på matjorda og miljøet.

De største kunstgjødselselskapene har kastet seg på den grønne bølgen og skal tjene seg rike på klima- og naturkrisa. Yara henger seg på denne trenden med såkalt grønn produksjon av ammoniakk.

Grønn ammoniakk blir produsert ved å bruke en metode for å spalte vann til hydrogen og oksygen ved hjelp av fornybar energi, og deretter kombineres hydrogenet med nitrogen. Denne grønne produksjonsmetoden ignorerer utslippene som skjer i etterkant av tilførsel til jorda.

Det er både produksjon og bruk av kunstgjødsel som står for 2,4 prosent av globale utslipp. Sunn jord med et rikt organisk liv lagrer karbon. Bruk av kunstgjødsel har gitt utarmet jord. Denne jorda har lavere kapasitet til å lagre karbon og gir større klimagassutslipp ved høsting.

Den nye produksjonsmetoden kommer til å bety høyere produksjonskostnader. Holter sier at hele verdikjeden må være med å dra lasset. I 2020 tjente Yara 9,423 millioner USD, og var det andre største produksjonsselskapet for syntetisk gjødsel i verden.

I Norge har prisøkningen på energi og innsatsfaktorer, slik som gjødsel, ført til at det daglig er bønder som legger ned gårdsdriften sin. I Malawi sliter bønder med å brødfø familiene sine fordi de ikke har råd til innsatsfaktorer.

Vi er nødt til å se mat-, klima- og naturkrisa i sammenheng, men det er ikke Yara med på når de promoterer sitt “grønne” kunstgjødsel. Det er viktig å kutte klimagassutslipp, og det er en av utfordringene ved produksjon av kunstgjødsel i dag, men det er ikke det eneste problemet som må løses.

Vi venter fortsatt på at Yara skal anerkjenne de enorme utfordringene som ligger i bruk av kunstgjødsel for utarming av jord og jordkvalitet. Kunstgjødsel, uansett hvordan det er produsert, kommer ikke til å skape “grønn matproduksjon”.

Yara har enorm makt i våre globale matsystemer. Deres agenda om å bruke klimakrisa for å øke salget av kunstgjødsel ved å promotere produktene sine som grønne er grønnvasking. De tar ikke innover seg påvirkningen kunstgjødsel har på natur, biologisk mangfold og jord.

Vi trenger næringsaktører som setter mennesker og miljø foran profitt, for å sørge for at vi også i framtida har jord å dyrke mat i Gjødselindustrien må også sørge for at bønder i dag har råd til å drive den aller viktigste oppgaven som finnes – å produsere mat til verdens befolkning.

Yara må ta ansvar for konsekvensene bruk av kunstgjødsel har for bønder, samfunn, natur og jord ved å bruke sin enorme makt til omlegging av verdens matsystemer. Fortsett med klimakutt – slutt med grønnvasking.