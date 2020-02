WWF og TV-aksjonen 2020

Der tok eg til orde for at det å boikotte TV-aksjonen fordi WWF har fått tildelt denne i år er feilaktig og uheldig all den tid organisasjonen skal nytte innsamla midlar til opprydding av plast i havområda, eit viktig miljøtiltak som alle partar burde slutte seg til.

Ester K. Hasle meiner WWF har for mange «svin på skogen» til at ein kan støtte deira innsamlingsarbeid. Ho nemner i fleng ei rekke alvorlege klagemål mot WWF, noko eg vedgår at eg ikkje har høyrd noko om.

Agendaen med klagemåla er viktig å vite om når ein ser kven dei kjem frå. Dersom klagemåla er legitime, støttar eg langt på veg Ester K. Hasle sitt standpunkt. Dette må likevel ikkje «sette kjeppar i hjula» for at WWF skal ha TV-aksjonen som planlagt.