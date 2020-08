WWF har en lang vei å gå før de bidrar til et «balansert kompromiss»

I Nationen 18. aug. skriver generalsekretær WWF, Karoline Andaur, som en kommentar til Per Olaf Lundteigens kronikk 29. juli, at «vi må komme oss til et punkt hvor vi skaper verdier og høster av naturen, innenfor dens tålegrenser» og at «distriktsnæringene vil spille en svært viktig rolle i den omstillingen».

Begrunnelsen for denne nytalen er at kloden, blant annet ifølgeFNs naturpanel, skal være i en naturkrise. Nå hadde det vært mer nærliggende å vist til vår egen Naturindeks for Norge, tross dens mange svakheter. Den viser meg bekjent at situasjonen for de fleste naturtyper er bra, men med ett unntak. Det gjelder naturtapene som følge av redusert beiting, som i stor grad skyldes rovdyrsituasjonen. Den kan kanskje WWF begynne med?

Det Andaur skriver er uansett nye toner og både overraskende og positivt. Her er kanskje den første pressgruppen på vei fra vern til bruk og vern? Hvorvidt det er realistisk er en annen sak. Eksemplene hun nevner kan gi oss en indikasjon på den økonomiske og tekniske realismen.

Som eksempel mener hun «at skogbruket må bidra mer til å ivareta naturmangfoldet og foreslår at myndighetene etablerer en tilskuddsordning for fleralderskogbruk, som stimulerer til økt bruk av ulike driftsformer og treslag». Her kan man selvsagt hekte seg opp i at i norsk skogbruk øker allerede biomangfoldet, jfr, naturindeksen, men jeg skal la det ligge. Det hun vel egentlig etterlyser, i tillegg til mindre snauhogst, er mer arbeidskrevende småskalavirksomhet som gir mer variasjon i skogbildet, altså mer slik det var før. Om man ikke skal gå tilbake til hestedrifter krever f,eks. maskinelt fleralderskogbruk et tettere skogsveinettet enn i dag. Dette fordi man i fleralderskogbruk må kjøre på alle arealene oftere.

Om dette sees i forhold til prissetting på naturinngrep, som hun også foreslår, må en eventuell tilskuddsordning være stor nok til å betale både naturavgift og ekstra veibygging, eventuelt mer terrengskadereparasjoner, pluss økt arbeidsinnsats som metoden krever. Kanskje bør det også ligge inne noe erstatning for redusert tilvekst. Da snakker vi om tilskuddssummer som er temmelig ukjent i norsk skogbruk til nå. Realismen kan derfor hver enkelt vurdere. At den foreslåtte metoden gir mer biomangfold er vel heller ikke åpenbart.

Jeg velger imidlertid å tro at Andaur virkelig mener å bidra positivt, men forslagene mangler faglig og praktisk innsikt. Hun ser også ut til å ha glemt at råstoffet fra skogene skaper 10-12 ganger så store verdier i videreforedlingen. Den viktigste årsaken til at naturbruksjobbene forsvinner fra distriktene i dag er manglende lønnsomhet. Alskens restriksjoner og plankrav er den største kostnadsdriveren og reduserer både lønnsomhet og motivasjon.

Når ikke brukerne kan bruke sin egen kompetanse for å planlegge og gjennomføre jobbene, men må leie kostbare konsulenter for å få forhåndsgodkjente planer etter bestemte maler og miljøkrav, da er stordrift løsningen. WWF har derfor en lang vei å gå før de bidrar til et bærekraftig «balansert kompromiss», som Lundteigen uttrykker det. Jeg anbefaler derfor å starte med å fjerne restriksjoner, plankrav og naturavgifter og heller prioritere økt skogplanting. Ellers bør Andaur fortsette dialogen med Lundteigen og andre fagpersoner som kan distriktsnæringene.