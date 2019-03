Voksne menn latterliggjør ungdom

I helgen avholdt AUF Innlandet årsmøtet sitt og opprettholdt AUF nasjonalt sitt standpunkt fra Stortingsvalgkampen 2017: Norsk oljeproduksjon skal avvikles innen 2035. Da Gudbrandsdølen-Dagningen (lokalavisa for vertsbyen til årsmøtet) delte nyheten begynte kommentarfeltet å koke på Facebook.

95 prosent av reaksjonene på innlegget var negative, og 88 prosent av de 36 reaksjonene kom fra voksne menn. De fleste kommentarene var nedlatende.

AUF er mange, og det er lett å tenke seg at det derfor er en robust gruppe, men ungdom som engasjerer seg bør ikke hånes og latterliggjøres. De bør møtes med heiarop. Er du uenig i deres vilje til å bygge et nytt og grønt fundament for sin framtid, så fortjener de motargumenter, og ikke en mobb.

Ungdomspartiene består av ungdom som setter av fritiden sin til å engasjere seg, skape samfunnsdebatt og de er ofte langt mer visjonære enn voksenpartiene. Til forskjell fra middelaldrende menn har ungdommen også framtiden foran seg, og de skal leve på den kloden de før etterlater seg.

Selvfølgelig må man snu, og siden vi voksne har utsatt og utsatt, så blir omstillingen kraftigere for dem som skal overta. Ikke rart de begynner å legge planer for hvordan klima-regninga de arver skal nedbetales allerede nå.

Jeg har stor respekt for ungdommen som vier tid og krefter på politisk arbeid. Det er ikke alt jeg er enig med dem i, men vit at jeg støtter deres arbeid.

Selvfølgelig skal argumenter møtes med motargumenter, men voksne folk som skriver usakligheter og presser ungdom til å tie har jeg ingen ting til overs for. Det er ikke bare utrolig trist, men også skadelig for oss som ønsker et levende demokrati.

Så jeg ber dere som gjør dette, om en tjeneste: - Slutt!