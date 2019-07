Vindmøller er et falskspill

I sin kommentar den 26/7 om vindkraft og vindmøller skriver Nationens Kato Nykvist at verden trenger fornybar energi, men at man ikke ønsker opprivende konflikter og stiller seg spørsmålet om hva vi kan gjøre for å dempe dem. Det vi kan gjøre er å droppe all bygging av vindmøller da det hele er et falskspill, og ikke bidrar til å redde miljøet. Følgende ting bør gjøres for å redde miljøet:

1. Totalforbud mot alt kjøp og salg av klimakvoter da det bare er avlatshandel. Norge har aldri i realiteten oppfylt Kyoto-avtalen. Den ble bare oppfylt ved avlatshandel (kjøp av klimakvoter). Avlatshandel bidrar ikke til å redde miljøet, heller tvert om.

2. Et mål om 40 prosent reduksjon av plastforbruket i alle sektorer.

3. Produkter må vare lengre og det må lønne seg å reparere dem.

4. Endre forbruksmønstret, dvs forbruket må gradvis redusere slik at det bli mindre press på naturressursene miljøet og naturen og dermed også for insekt, fugle og dyrelivet som vi er så avhengig av.

5. Større samarbeid mellom bønder og skogseiere på den ene siden og insekt og fugleforskere på den andre siden.

6 .Satse mer på bølgekraft.

7. Utvikle effektiv renseteknologi.

8. Krigsindustrien som verdens verste forurenser må diskuteres, og Norges bidrag til den løgnaktige krigen i Libya, og Norges bidrag til å opprettholde sanksjonene mot Syria som bare har forlenget krigen har Norge bidratt med et betraktelig negativ miljøavtrykk globalt.

Vindmøller til havs som Kato Nykvist foreslår er også et miljøødeleggende prosjekt.

Det er illusorisk og ren svindel å tro at vindmøller er en løsning på miljøproblemet. Hvis politikerne seriøst hadde begynt å diskutere de enorme forurensingsproblemene fra krigsindustrien både ved produksjon og løgnaktige kriger hadde man kommet et stykke på vei. Det vil imidlertid aldri politikerne diskutere og heller ikke totalforbud mot kjøp og salg av klimakvoter og da er vi like langt. Et 40 prosent utslippskutt innen 2030 vil i praksis bare være totalt urealistiske drømmerier, og kan bare oppnås ved avlatshandel.