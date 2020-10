Vindkraftstorm ved Stad

Det har i sommar storma rundt vindkraftsaka i regionale, lokale og sosiale media. "Konfliktnivået", som Regjeringa kallar det, eller "engasjementet" som vi andre kallar det, er utvilsamt høgt.

Årsaka til engasjementet er enkel å forklare. Vindkraftkonsesjonane er gitt med grunnlag i ei taksering av viktige samfunnsverdiar som mange opplever sterkt urimeleg. Når staten gir bort fellesverdiar som t.d. urøyrd natur, friluftsareal, kulturlandskap og rekreasjonsområde til økonomisk vinning for enkeltaktørar, får det folk til å reagere.

Ein av vindkraftkonsesjonane som vart omfatta av 19. juni-vedtaket er Okla vindkraftverk på Stadlandet. Okla-utbygginga har vekt nasjonal merksemd. Det har nyleg vore publisert oppsiktsvekkjande opplysningar om sakshandsaminga som leia fram til konsesjonen, og kompetente fagmiljø har gått sterk ut mot tildelinga.

Den 7. oktober sende derimot Olje- og energidepartementet (OED) brev til Stad kommune med fylgjande konklusjon: "Departementet konkluderer med at det ikke foreligger feil eller mangler ved vedtakene, som kan medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av Okla vindkraftverk." OED sin gjennomgang av saka er ordrik, men drøftar dessverre ikkje saka si kjerne.

Framleis har ikkje nokon lansert ideen om å bygge vindindustri på Besseggen, i Rondane eller på Dovrefjell. Formelt er ikkje Stadlandet nasjonalpark eller landskapsvernområde. Men i det vestlandske folkemedvitet har Stad ein kulturell posisjon på høgde med dei tre nemnde austnorske fjellområda.

Kystvillmarka og kulturlandskapet på Stad er eit av Noreg sine mest ikoniske landskap. Ytre delar av Stadhalvøya var isfrie under siste istid, og har ei fleire tusen år lang historie som landskapselement.

Her finn ein intakte og skjøtta areal med kystlynghei, ein truga naturtype som Noreg har internasjonale forpliktingar for. Her er eit stort karbonlager i terrengdekkjande myr, som er ein sjeldan naturtype, som i Noreg berre finst i nokre få kystnære område.

OED har dessverre vist seg å ikkje vere kompetente til å vurdere denne saka slik Stortinget har bedt om.

I området er det registrert eit stort antal raudlisteartar. Det er dokumentert at fugletrekk av internasjonal verdi passerer over Stadhalvøya. Her er Vestkapp, Noreg sitt vestlegaste fastlandspunkt. Her er strender som er verdskjende som surfelokasjonar, ja dette er eit område med stort potensial for verdiskaping i naturbasert og berekraftig reiseliv.

Fleire opplysningar om natur- og landskapsverdiane på Stadlandet kan ein lese i motsegnene mot Okla vindkraftverk frå ei rekkje offentlege instansar og ideelle organisasjonar.

Grunnlaget for tildelinga av vindkraftkonsesjonen på Stadlandet er skjønnsmessige vurderingar av fordelar og ulemper ved tiltaket. Konsesjonssøknaden vart fremma i 2007 og dei siste klagesakene vart handsama i 2020.

Lat oss no seie det som det er: I denne perioden var det var svært få som ærleg tala trudde at Okla vindkraftverk kunne realiserast når det kom til stykket. For kva fordelar ville kunne vege opp for dei openlyse og godt dokumenterte ulempene ved å bygge vindindustri på Stadlandet?

Her er vi ved saka si kjerne. Etter Energilova §1-2 er det eit krav at produksjon av energi skal gå føre seg på ein samfunnsmessig rasjonell måte. I saka om Okla vindkraftverk er ulempene påviste og dokumenterte.

Men: OED har i sin gjennomgang ikkje på nokon måte godtgjort at fordelane ved tiltaket er større enn ulempene, slik lova stiller krav om. Nei, OED skriv faktisk ingenting om kva som er fordelane ved vindkraft på Stadlandet.

Årsaka til dette er opplagt. For med sine fem turbinar er Okla vindkraftverk eit mikroanlegg med ubetydeleg produksjon, som er heilt utan signifikant verdi for energiforsyninga eller arbeidet med å redusere klimagassutsleppa.

Konklusjonen er at tildelinga av Okla-konsesjonen ikkje er samfunnsmessig rasjonell, og dermed må kallast tilbake. Representantane på Stortinget må no førebu seg på å diskutere Okla vindkraftverk i Stortingssalen.

OED har dessverre vist seg å ikkje vere kompetente til å vurdere denne saka slik Stortinget har bedt om. Kravet frå veljarane er då enkelt: Stortinget må pålegge regjeringa å trekkje konsesjonen for Okla vindkraftverk, med grunnlag i at tildelinga er gjort i strid med energilovgjevinga sine krav og intensjonar.

Til slutt: Kor mange av dei som er ansvarlege for konsesjonstildelinga for Okla vindkraftverk har vore på Stadlandet? Konsesjonsperioden er av OED forlenga til 31.12.2046.

Om ikkje nokon snart dreg i nødbremsen og let fagkunnskap og fornuft få sleppe til i denne saka, vil dei involverte måtte leve med å få stilt spørsmålet i ein generasjon framover: "Kvar var du då vindkrafta vart bygd?"