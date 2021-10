Vindkraftkommunene fortjener bedre

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dessverre kommer regjeringen Solbergs forslag til produksjonsavgift alvorlig til kort, og må erstattes av ordningene en samlet kommunesektor og kraftbransje har bedt om.

Erfaringen fra vannkraftutbyggingen er klar: Forutsigbare og rettighetsbaserte kompensasjonsordninger er avgjørende for lokal forankring og folkelig oppslutning om utbyggingen av det som er blitt ryggraden i det norske kraftsystemet.

Framover må landvind bidra mer om vi skal sikre konkurransedyktige betingelser for vår kraftforedlende industri samtidig som samfunnet elektrifiseres i en helt nødvendig omstilling.

Vindkraftnæringen ønsker å være langsiktige og velkomne gjester i kommune-Norge. Da må økt involvering sikres gjennom reformer av konsesjonssystemet, slik Stortinget har besluttet, næringen må tilnærme seg lokalsamfunn på en ydmyk og klok måte, men ikke minst må kommunene få forutsigbarhet om hvilken kompensasjon som blir dem til del.

Vi er glade for at vindkraftnæringen og kommunesektorens organisasjoner i all hovedsak er enige om utforming av systemet: Storsamfunnet må gi tilbake til kommuner som avstår areal i form av en naturressursskatt utenom inntektsutjevningen, som altså utlignes mot selskapsskatten.

Men også vindkraftaktørene må bidra gjennom en avgift som for forutsigbarhetens del må nedfelles i konsesjonsvilkårene med hjemmel i sektorlovgivningen (energiloven) ikke ulikt ordningene for vannkraft.

Dessverre valgte regjeringen Solberg å ikke lytte til gjentatte opprop fra kommunesektoren og kraftnæringen, men foreslo etter en prosess der skattemottaker og skatteyter ikke ble tilstrekkelig involvert en produksjonsavgift på ett øre, som skal kreves inn av staten for så å fordeles ut igjen.

Til tross for fagre ord om at hensikten er at det skal tilfalle kommunen med de faktiske inngrepene er både utbygger og vertskommune prisgitt årlige budsjettprosesser med salderinger mot andre gode formål, samt justeringer i forholdet til inntektsutjevningen. Det hjelper lite for lokal forankring om avgiften i fremtiden strøs tynt ut over alle kommuner uavhengig av om de har vindkraft eller ikke.

Vi frykter at en løsning som er dårlig for kommunene, dårlig for vindkraftnæringen og dårlig for AS Norge nå kan bli vedtatt. Ikke fordi det ikke finnes gode alternativer, men fordi det er del av en allerede travel budsjetthøst og fordi kommunenes og næringens felles forslag til utfordrer noen skatteteoretiske dogmer i det sentrale finansbyråkratiet.

Vi kan ha forståelse for at kommunesektoren i denne situasjonen kanskje vil ta det sikre for det sikre, og heller akseptere Solbergregjeringens ukloke forslag. Vi vil likevel fortsette å kjempe for en bedre løsning.

Saken krever at gode krefter på Storting og regjering tar grep og får på plass en forpliktende prosess fram mot et stødig og langsiktig kompensasjonssystem.