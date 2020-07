Vindkraft – så lite og så mye rabalder?

Bygdemiljø er splittet, desperate mennesker sultestreiker i protest, samisk reindrift mener vindkraften er et brudd på ILO-konvensjonen som beskytter urfolk, det påstås å være en sammenhengende lyslinje av turbinmaster langs det meste av kysten av Sør-Vestlandet og fra Smøla til Nordlandsgrensen. Samtidig at vindkraftverk i Møre og Romsdal dekker noe av det mest konsentrerte fugletrekket langs norskekysten medregnet viktige matsøksområder, for bare å nevne noen elementer i debatten.

Les Oddmund Enoksen sitt innlegg her:

Du finner en forklaring på motstanden mot vindkraft i en «vekkelsesbevegelse» som Motvind «der fakta er underordna og konspirasjonsteoriene og fake-news dyrkes og gror». Og her må vi vel vedgå at Motvind, i tilfelle, har lyktes med «desinformasjon» i en utrolig grad. De har fått med seg Norges Jeger- og Fiskerforbund. Den Norske Turistforening og Norges Naturvernforbund. Organisasjoner med over en halv million medlemmer.

Ifølge deg skyldes det i bunn og grunn at folk egentlig ikke har skjønt at bare 0,03 % av Norges areal (etter din beregning) er berørt. Kan det tenkes at problemet heller ligger på din side, en manglende forståelse av de mangesidige og komplekse problemene knyttet til vindindustriens inntog i norsk natur?