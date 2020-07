Vindkraft og beslag av natur

Sigmund Hågvar sparer ikke på kruttet når han i Nationen 5. juli skal beskrive vindkraftutbygginga i Norge. Han og andre vindkraftmotstandere slåss angivelig «for skjønnheten, stillheten, friheten og de gode stemninger som naturen gir». Og når aksjonister på Frøya har gått laus på maskiner og utstyr og trua anleggsarbeidere, er det ifølge professor Hågvar «fordi de føler en styrke innenfra».

Les Sigmund Hågvar sitt innlegg her:

Les også: Bygdas tap av natur og livskvalitet er større enn gevinsten

Norges landareal er stort. 385 180 kvadratkilometer. 98 % av dette er ubebygd. Slik Hogvar omtaler vindkraftutbygginga, skulle man tro at det var en stor del av disse 98 % som nå var trua. Og at det ikke lenger vil være mulig å søke skjønnhet, stillhet, frihet og de gode stemninger med mindre det blir satt bom for videre utbygging.

Virkeligheten er litt annerledes enn dette skrekkbildet som Hågvar prøver å mane fram.

De totale planområdene for de 42 vindkraftverka som er satt i drift (1. kvartal 2020) og de 20 som er under bygging, er under 500 kvadratkilometer. Det utgjør i overkant av 1 promille av vårt landareal.

Annonse

I min heimkommune Sortland har Ånstadblåheia vindpark med 14 vindturbiner et planområde på 5,5 kvadratkilometer. Det tilsvarer 7 promille av Sortlands totale landareal.

Av disse planområdene er det bare en liten del av arealet som vil bli beslaglagt til vindturbinene og nødvendige veger. Mellom 2 og 3 % av planområdet er det som i praksis blir tatt i bruk.

Det reelle arealbeslaget for vindkraftverka som er bygd og under bygging representerer derfor ikke meir enn rundt 15 kvadratkilometer. Det tilsvarer 0,03 promille av heile landets areal.

Denne trehundredelspromillen omfatter som nevnt også nødvendige vegarealer til vindkraftverka. I mange tilfeller er deler av dette vegnettet også åpent for å kunne brukes av folk som ønsker å komme seg ut i marka. I stedet for å begrense friluftslivet, har utbygging av vindkraftanlegg på den måten åpna for større bruk av naturen.

Det totale vegnettet tilknytta vindkraftverk er beregna å utgjøre mellom 1100 og 1200 km i 2021. Til sammenligning er det i Norge over 100.000 km med skogsbilveger og traktorveger. Vindkraftutbygginga vil således bare auke det totale veglengden i natur og terreng med rundt 1 %.

Det skal temmelig god fantasi til for å kunne framstille vindkraftutbyggingas beskjedne arealbeslag som en tilnærma undergang for mulighetene til å nyte naturopplevelser i Norge. Men det handler nok her meir om fanatisme enn om fantasi. For både hos organisasjonen Motvind og enkelte andre organisasjoner som livnærer seg av motstand mot vindkraft, har fakta-resistensen tatt fullstendig overhånd.

Det er ikke uten grunn at klimafornekterne har funnet seg ei trygg havn og boltrer seg på nettsidene til Motvind. I en vekkelsesbevegelse er fakta underordna. Det er konspirasjonsteoriene og fake-news som dyrkes og gror der i gården.

Presidentvalgkampen til Donald Trump lyktes med denne strategien. Det gjenstår å sjå om politikerne i vårt land lar seg rive med i den samme strømmen, eller om de evner å stå oppreist og skaffer seg en smule jording gjennom kunnskap og fakta om vindkraftutbygginga.