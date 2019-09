Vindkraft - eit musepiss

For å stetta det er det sterke krefter i gang med å få folk til å tru at då må ein bygga ut vindkraft. At mange nå kjempar mot at landet blir bygd ned av vindturbinar, minner meg om folkets kamp mot krefter som hentar ut midlar frå fellesskapet og som sjølve tar vare på verdiskapinga.

Det som er litt artig er at når det blir snakka om kapasitet til vindkraft blir «den minste» måleeininga nytta, husstand. Men kva med infrastruktur, næringsliv og industri?

Er oppgitt kapasitet når vinden blåser på det meste eller når det er vindstille også tatt med i reknestykket? Sist år vart ca. 20 prosent av produsert elektrisk kraft eksportert til utlandet, vindkraft sto for 2 prosent av den totale produksjon av rein elektrisk kraft det året.

Produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av fast brensel som kull og avfall kan ikkje regulerast raskt opp og ned som ein kan ved vasskraft. Når behovet for straum minkar om netter og helger så nyttar norske vasskraftanlegg den ledige krafta frå utlandet til blant anna å pumpa vatn tilbake til sine vassmagasin.

Personar drøymer om at Noreg skal bli Europas grøne lunge ved å forsyna verdsdelen med rein elektrisk kraft ved hjelp av vindturbine. Godt at me ikkje er fleire enn det me er i dette landet, som ein middels stor by i Europa. For vindkraft vil ta litt plass, på ein flytur med helikopter langs kysten frå Mandal til Jæren i vår var det mest ikkje tidspunkt at ein ikkje hadde vindturbine i sikte.

Store inngrep som vegar og montasjeplattingar vil ikkje bli fjerna, for tilsyn og reparasjonar krev tilgang. Vindturbinen med sin store roterande blad lagar støy, er fare for fuglar og insekt. Kva er blada laga av? Blir det mikroplast i naturen frå slitasje?

Energiselskapet Lyse bygde ny kraftstasjon i Lysebotn, der kapasiteten auka med om lag 15 prosent som tilsvara kapasiteten til dei 32 vindturbinane på Høg-Jæren. Dette utan nye overføringar av vassdrag eller regulering. Utfordringa er at slike tiltak vert hardt skatta av sentrale myndigheiter.

Tenk om midlar som i dag går til å gjera vindkraft økonomisk berekraftig heller gjekk til å fornya våre vasskraftanlegg med ny teknologi og utstyr. Nye kraftstasjonar og røyrgater plassert trygt inne i bombesikre fjell er betre sikra mot sabotasje og uvêr. Me hadde då unngått rasering av norsk natur som me nå er vitne til. Det hadde sett oss i stand til å levere meir rein kraft til verdsdelen me ynskjer å væra ei grøn del av.