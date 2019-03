Villsvinproblemet krever handling

Som jeger er det lett å se hvorfor villsvin ettertraktede dyr å jakte på. Det kan være utfordrende og spennende å jakte villsvin, og kjøttet er godt. Likevel er jeg svært kritisk til at blant andre Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) helt klart har slått fast at de ønsker villsvinene velkomne.

Villsvin påfører norske bønder store beiteskader på avlingene. Flere forøker å sammenlikne villsvinet med andre arter, og med det legitimere at bonden må tåle noe skade fra dyr på avlingen. Dette er jeg sterkt uenig i. Villsvin forårsaker enorme skader, er en unaturlig del av norsk fauna, og utbredelsen må derfor stanses umiddelbart.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø lagde på vegne av Mattilsynet og Miljødirektoratet i fjor sommer en rapport som viste mulig scenarioer for en fremtidig villsvinbestand i Norge. På det tidspunktet fikk villsvinproblematikken en del oppmerksomhet, også fra politisk hold, senere har interessen falmet. Det kan vi ikke tillate.

Problemet med NJFFs tilnærming, er at de forutsetter at det ikke er mulig å kontrollere utbredelsen av villsvin. De skriver på sine hjemmesider at «villsvinet … ikke (vil) ha den samme ekspansjonen i Norge som det en gang hadde i Sverige», og at villsvinene har «kommet for å bli».

Problemet er at vi ikke har noen forutsetninger for å vite om vi kan kontrollere bestanden. Erfaringer fra andre steder viser tvert imot at dette synes nærmest umulig. Derfor bør den soleklare konklusjonen være at etableringen av villsvin må forhindres.

Svenskene satt ut villsvin på flere kanter, og begynte ikke beskatning før etter at villsvinene var ordentlig etablert. NJFF viser til at vi vil kunne unngå de svenske problemene ved å gjøre dette annerledes. Det har jeg ingen som helst tro på.

Villsvin formerer seg svært raskt. Alle erfaringer tyder på at vi ikke vil klare å regulere bestanden på samme vis som vi regulerer andre bestander. Et estimat på bakgrunn av utviklingen i våre naboland som ofte trekkes frem, er at det i løpet av 15 år kan etablere seg 40.000 villsvin i Norge.

Dette er en utvikling vi aktivt må motarbeide, det sier seg selv at vi ikke vil klare å kontrollere bestanden dersom estimatet har noe for seg. Uavhengig av hvordan vi planlegger for etableringen og umiddelbar beskatning.

Danmark bruker nå 42 millioner danske kroner for å sette opp et sju mil langt gjerde langs grensen not Tyskland for å hindre uønsket inntog av villsvin. Det bør gi norske politikere den sterkeste oppfordring til å reagere, før det er for sent. Villsvin ferdes allerede i norske skoger langs grensen til Sverige, tiltak haster.

Danskene er svært bekymret for den svært smittsomme og dødelige sykdommen afrikansk svinepest. Sykdommen er i dag registrert både i de baltiske land og helt nord til Belgia, med villsvinet som smittebærer. Den nærmer seg med andre ord våre breddegrader. I Romania måtte 140.000 griser avlives som følger av pesten. Dette til tross for gode rutiner rundt smittevern.

Dersom villsvinet etablerer seg i norske skoger, vil dette føre til store utgifter for den norske bonden og det norske samfunnet før øvrig. Det er utopisk å tro vi vil klare å kontrollere bestanden. Den vil føre til en rekke trafikkuhell, store beiteskader på avlinger, og svekke det norske smittevernet.

Norske politikere må tydelig signalisere at villsvinet er uønsket i Norge, og fremme konkrete tiltak til hvordan etableringen skal forhindres. Dette må skje før det for sent, vi har ikke mer enn tida og vegen.