Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter påvising av eit tilfelle av skrantesyke (CWD) på ein eldre villreinbukk på Hardangervidda i 2020 vart det vedteke eit høgt uttak av bukkar eldre enn 2,5 år, fordi det vart rekna som mest sannsynleg at det var dei eldre bukkane som i fyrste rekke var infisert med skrantesjukeprionar.

Det er fleire uheldige sider ved fjerning av eldre bukkar. Simler og ungdyr får ikkje same tilgang til mat om vinteren når bukkane er borte. Dessutan fører tapet av eldre bukkar til seinare parring, og dermed seinare kalving.

Kalvane får med andre ord ein kortare vekstsesong før fyrste vinteren, og det kan påverka den seinare storleiken på dyra. Dei siste åra har det i tillegg vore utvida jakttid og store fellingskvotar på Hardangervidda, med start alt frå 10. august i fjor og 15. august i år. Det betyr ekstra stress og mykje uroing for reinen på ei tid då energireservane for vinteren skal byggjast opp.

Samla vil desse påverknadane gje eit betydeleg energitap for reinen. Det er difor ikkje merkeleg at dyra er ekstra skrantne.

Til no er det analysert over 5000 villrein frå Hardangervidda med omsyn på skrantesjuke. Ikkje heilt uventa vart det i oktober i år påvist eit positivt tilfelle til, i tillegg til bukken frå 2020, men denne gongen var det ei infisert simle. Det er godt mogeleg at det er fleire infiserte dyr i bestanden, men ut frå analyseresultata hittil tyder det ikkje på noko stort utbrot.

Annonse

Les også: Reetablering av villrein i Nordfjella

Ingen veit heller kor skrantesjuka kjem frå. Det har tidlegare ikkje vore analysert dyr med tanke på denne sjukdomen, og skrantesjuka kan godt ha vore i bestanden i lange tider. Med dei tiltaka Mattilsynet hittil har gjennomført, og med dei scenario det vert lagt opp til med ekstra nedskyting av dyr i vinter, evt. å skyta bestanden heilt ut, famlar forvaltinga heilt i blinde.

Om bestanden skulle verta sterkt redusert ved nedskyting, vil ein samstundes også fjerna dei individa som evt. er meir eller mindre resistente mot skrantesjuka.

Før kalving i vår var bestanden truleg på rundt 5000 dyr, det vil si ein svært liten bestand i historisk samanheng. Historisk har ei lita stamme i hovudsak nytta austlege delar av vidda, og det same har vi sett etter at stamma vart sterkt redusert gjennom jakt på starten av 2000-talet.

Utvida arealbruk kombinert med ei ‘normal’ jakttid vil truleg gje dyra meir ro og mindre energitap. Det vil seie ein vinn-vinn situasjon for både villrein og jegrar. Det hadde difor vore meir naturleg at villreinforvaltinga hadde lagt opp til å få bestanden opp til den storleiken som i mange år har vore målet, det vil si ein vinterbestand på rundt 11.000 dyr, og stoppa nedskytinga av eldre bukkar. Då hadde vonleg dyra teke i bruk større delar av vidda att, noko som hadde vore gunstig for dyrevelferda.

I ein artikkel i tidsskriftet Conservation Genetics skrive av Røed og medarbeidarar (2014) er villreinen i Rondane/Dovre den genetisk mest opprinnelege av norsk rein, men dei presiserer at Hardangerviddabestanden også bør ha høg prioritet fordi den framleis inneheld ein stor andel av den opprinnelege genstrukturen, forskjellig frå den i Rondane/Dovre, og fordi Hardangerviddabestanden er den største ville reinsdyrbestanden i Europa.

Bestanden har vore på Hardangervidda i meir enn 9000 år. Det vil difor vera eit uerstatteleg tap om det vert vedteke å utrydda heile bestanden, slik det har vore antyda som eit alternativ no i haust. Også ekstra nedskyting i vinter med den påkjenninga og energitapet dette vil gje dyra, er heilt uakseptabelt. Det vil liggja snublande nær å karakterisera slike tiltak som miljøkriminalitet og brot på naturmangfaldlova.