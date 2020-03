Villrein i Nordfjella – handlingsrommet er større enn det villreinnemnda vil sjå

Takk til leiar Runar Tufto og nestleiar Olav J. Bøtun i Villreinnemnda for Nordfjella, Raudafjell og Fjellheimen for svar på innspelet mitt om å nytte tamrein som donordyr i Nordfjella.

Målsetjinga til nemnda er knakande god: «Villreinnemnda går inn i arbeidet med reetablering med ei grunnleggande haldning om å nytte naturen sitt eige potensial og med dei ressursane som er tilgjengeleg.» Eg kunna ikkje seia det betre sjølv.

Les heile innlegget frå villreinnemnda her:

Les også: Villreinstamma i Nordfjella er ikkje borte

Tamreinen er, på same vis som dyra i sone 2, rein som høyrer til i naturen, og arvestoffet og tradisjonane deira er tilgjengelege resursar. Det er opp til uss om me vil nytte dei. Skiljet mellom ville og tamme reinsdyr er lite. Når me skal reetablere, meiner eg beste resultatet kjem om me nyttar den reinen som er best egna, utan å skjele til om dei har vorte forvalta som tamrein eller som villrein. Om det er reinen i sone 2, tamrein, begge deler eller andre som er best egna, må me finne ut av. Derfor meiner eg villreinutvalet gjer feil ved å velje vekk tamrein alt no.

Annonse

Svaret til villreinnemnda synest å byggje på trua at naturen hadde (har?) ein idealtilstand, med ein sårbar balanse som det er vårt ansvar å skjøtte. Eg sjølv tufta mitt tidlege miljøengasjement på dette synet. Etter kvart har eg fått innsikt i dei enorme drivkreftene bak evolusjonen, dei store endringane som heile tida skjer, utan stopp, berre so langsamt at manns minne er for kort til at det kan merkast.

Menneska er ein del av naturen, me påverkar naturen og naturen påverkar uss, det burde me skjøne litt betre enn vanleg i desse koronadagar. Det er evolusjonens viltre leik som har gjeve menneska ei kjempestor hjerne og taleevne, som i neste omgang har gjeve uss evne til å forstå vår plass i naturen, i alle fall gjeve uss ei lita innsikt. Likevel, innsikt stor nok til å innsjå at me har fått eit blytungt forvaltaransvar no når me snart er 8 milliardar menneske på jorda.

Les kronikken til Kåre Rudningen her:

Ein ørliten bit av ansvaret er å sørge for at villrein snart får vandre fritt i Nordfjella. I lys av at alt er i konstant endring, meiner eg det er like etisk høgverdig å konstruere ein ny villrein som det er å rekonstruere den som tilfeldigvis streifa rundt i fjella for nokre hundreår sidan.

Villreinnemnda har alt bestemt seg for å nytte dyr frå sone 2. I boka «Fjellviddas nomade – villreinen» les me at arvestoffet hjå desse består av om lag 70 prosent tamrein-gen og 30 prosent gamle sørnorske villrein-gen. (Estimert på grunnlag av mitokondrielt DNA.) Ut over det, vil nemnda overlata det meste til slumpelukka, er inntrykket. Eg meiner me må vurdere å ta sterkare styring. Kanskje bør me aktivt avle fram den reinen me meiner har beste utsiktene til å trivast?

Det skuffar meg at villreinnemnda ikkje kommenterer påstanden min om smittesikring. For å repetere: Det er ein risiko for miljøsmitte i sone 1. Viss reetableringsdyr trekkjer ut av sone 1 , enten til sone 2, til Filefjell eller til Hardangervidda, er det ein risiko for at dei tek med seg smitte dit. Risikoen er liten, heilt sikkert. Men skal me berre neglisjere risikoen, all den tid me faktisk kan nytte donordyr som lettare kan kontrollerast, og på det viset redusere risikoen? Har me som vil ha villrein tilbake i Nordfjella, rett til å auke sjukdomsrisikoen for tamreinen på Filefjell og for villreinen på Hardangervidda?