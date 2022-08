Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mathias Sellæg påstår i et innlegg 26. juli at det ikke er naturkrise i Norge. Han tar grundig feil. Ja, landet vårt er grønt og frodig, men tallene over økende arealinngrep og nedgang i artsbestander lyver ikke.

Antall truede arter øker, både globalt og i Norge. Tall fra Artsdatabanken viser at 333 nye arter har gått inn på rødlista siden forrige vurdering i 2015, og at hver femte art i Norge nå står i fare for å dø ut. De er også helt klare på at arealendringer er den klart viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede arter.

Når Sellæg hevder at kun 2-3 prosent av Norge er bygget ned, tenker han sikkert utelukkende på arealene som dekkes av asfalt og bygninger. Det faktiske arealet som berøres når vi bygger hyttefelt, motorveier, vindmøller, kraftverk osv. er langt større. Nedbyggingen deler opp leveområdene til dyr og planter, og skaper ofte forstyrrelser mye lengre ut i terrenget enn selve inngrepet.

Sellæg tviler også på at skogbruk utrydder arter i Norge. Artsdatabanken slår fast at tidligere eller pågående arealendringer knyttet til skogbruk antas å påvirke 1132 truede arter negativt. Det utgjør 41,1 prosent av alle truede arter i Norge.

Edelløvskogene er de mest artsrike i Norge, men de er i seg selv truet, slik som kalklindeskogene i Oslo-området. Dette er små og fragmenterte rester av skog, og selv om de er viktige for mange truede arter og er en prioritert naturtype i seg selv, kan man ikke forvente at disse små lommene av biologisk mangfold skal være bærebjelken i bevaring av norsk natur.

Vi må bevare mest mulig biologisk mangfold i norske boreale skoger i sin helhet, ikke bare i små verneområder her og der. Det er fortsatt mye skog i Norge, men mye er granplantasjer som er tilnærmet en biologisk ørken. Bare 2,4 prosent er variert gammelskog med gamle og døde trær som mange truede arter er helt avhengige av. Vi trenger et skogbruk som drives på naturens premisser og ivaretar både arter og økologiske funksjoner.

Og før man begynner å så tvil om faktagrunnlaget, er det verdt å huske at Artsdatabanken er den institusjonen med best faglig kunnskap om naturen i Norge. Vi vet nok om hvordan menneskelig aktivitet ødelegger natur i Norge. Der skoen trykker er mangel på vilje om å gjøre noe med det, og snu trenden fra naturødeleggelse til naturrestaurering. Det vil gagne naturen og oss alle som samfunn.