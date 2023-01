Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Skogeierne er klare til og bidra med arealer til mer skogvern. Men viljen fra Staten til å gi nok i erstatning er ikke til stede. I tillegg ønsker ikke kommunene for mye verna arealer. Verna arealer gir kroner 0 i kommunekassen.

Kommunene ønsker stort sett nærings- og boligområder. Det sikrer bosetting og mye penger inn i kommunekassa.

Skogeierne får 5-6 ganger mer i erstatning for skogarealer som går med til nærings- og boligarealet enn til skogvern.

Den nye naturavtalen legger også opp til at 30 prosent av land og havområder må vernes for og sikre at vi klarer og bevare hav og natur for fremtidige generasjoner.

Hvis staten vil innfri naturavtalen, må erstatningen til skogvern betydelig opp. Da vil målene i naturavtalen bli nådd med ordningen frivillig vern av skog.

Det vil gå mye mer smertefritt for alle parter enn gjennom bruk av vern mot skogeiers vilje med lite og lave erstatninger.

I verna skog er det fortsatt lov og drive friluftsliv og jakt som stadig flere synes er vel så viktig som skogsdrift.

Så viljen til mer vern er absolutt til stede hos mange skogeiere.