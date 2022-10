Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er ingenting vi heller vil. Men da trenger vi at Tine kjemper for reell norsk konkurranse – og ikke for å legge ned deres små konkurrenter. Alternativet til Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet er import eller kanskje kjedenes egne merkevarer.

Dere må slutte å snakke dere selv ned, Tine. Vi har gjentatte ganger vært vitne til at Tine nedjusterer konsernets dominerende posisjon i meierimarkedet, og bruker tall som ikke reflekterer den reelle situasjonen. Og når vi ikke kan enes om fakta, har vi et problem. Tine er størst, mektigst og superdominerende i det norske meierimarkedet.

I markedet for faste gule oster har Tine 70 prosent av markedsandelene, mot våre 15 prosent. Ingen andre enn Tine har et fortrinn fra start, som markedsregulator og tidligere monopolist. Wilberg Arnesen vet at Tine er klart den største aktøren. Å prøve å male et annet bilde er unødvendig.

Jeg ser at vi må på en rask historiereise for å forstå hvorfor det er konkurransefremmende tiltak i meierisektoren. Når et monopol faller og det er et ønske om at konkurranse skal innføres, må markedet reguleres for å sikre konkurranse på like vilkår.

På 90-tallet ble Statkraft, Televerket (Telenor) og Tine tvunget til å konkurrere, til det beste for marked og forbruker. Til forskjell fra Telenor og Statkraft, ble Tine aldri taksert og riktig pris på melk aldri etablert. I flere år kjøpte vi feilpriset melk fra Tine.

Synnøve Finden tapte titalls millioner på dette, som Tine måtte tilbakebetale. I 2004 ble det gjort et forsøk på å bedre konkurransen i markedet, men dessverre uten hell. Tine Råvare ble skilt ut som en egen avdeling. Likevel klarte og klarer man ikke å fastslå en riktig melkepris for de uavhengige meieriene. Det skjønte også politikerne, derfor ble konkurransefremmende tiltak innført i meierisektoren i 2007.

Det er tydelig at vi har ulik forståelse av hva like vilkår er. Fremdeles kjøper vi inn melk fra Tine til feil råvarepris – en pris som blander sammen den faktiske råvareprisen og en kostnad knyttet til eieravkastning i Tine-konsernet. En kostnad som vi og Tines norske konkurrenter betaler for.

De konkurransefremmende tiltakene, som Tine kaller gratis penger, er et resultat av melkeforliket i 2007, som skulle sikre oss en permanent kompensasjon for denne permanente ulempen ved innkjøp av melk. Statsråd Terje Riis-Johansen sa på Stortingets talerstol den gangen at dette er en permanent ordning for å sikre norsk konkurranse. I dag, 15 år senere, betaler vi fremdeles feil råvarepris.

De konkurransefremmende tiltakene har ikke vært indeksjustert siden 2011, og vi taper konkurransekraft til Tine hver eneste dag. På tross av rammebetingelsene våre fortsetter vi å utfordre i ostemarkedet.

Vi ønsker ikke konflikt. Vi ønsker sunn konkurranse på likeverdige vilkår i meieridisken. Det er det ikke i dag. Da melkeforliket kom i 2007, trakk Synnøve Finden stevningen av Staten. Vi la bort kravet om taksering av Tine. Fjernes konkurransefremmende tiltak, slik Tine vil, er vi tilbake til situasjonen før melkeforliket.

Tine må begynne å ta innover seg virkeligheten og den faktiske historien. Det må bli slutt på å late som om konkurransefremmende tiltak ikke har en permanent begrunnelse. Tine må forstå grunnlaget og behovet for konkurransefremmende tiltak. Om Tine ønsker det, bistår vi gjerne med å klargjøre den historiske begrunnelsen.

La meg være helt klar: Landbruket er fullt av tiltak for å muliggjøre drift. Tine trenger hjelp til å skjøtte sitt ansvar som markedsregulator med tilhørende leveringsplikt, bonden trenger kompensasjon for å drive landbruk i hele landet og vi trenger de konkurransefremmende tiltakene for feilretting av melkeprisen.

Fjerner man de konkurransefremmende tiltakene, risikerer man å fjerne Synnøve Finden – Tines eneste nasjonale konkurrent i ostemarkedet.