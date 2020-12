Nationen har den 3. desember 2020 oppslag som gjelder avgrensningen av kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere. Forslaget som jeg har sendt på høring nå, gjelder prinsippene for utmåling av kompensasjon. Dette er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak fra 11. februar i år, og innebærer at kompensasjonen skal utmåles etter ekspropriasjonsrettslige regler.

Stortinget ba ikke om en endring i reglene om hvem som omfattes av kompensasjonsordningen. Når det gjelder avgrensningen av hvem som skal være berettiget til kompensasjon, følger dette i utgangspunktet av lov om forbud mot hold av pelsdyr som Stortinget vedtok i 2019.

Spørsmålet om hvem som omfattes av kompensasjonsordningen var altså en del av høringen av lovforslaget, og for så vidt også av høringen av forskriften om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr.

Jeg er derfor godt kjent med innvendingene mot den avgrensning av ordningen som Stortinget har vedtatt, og jeg ser behovet for å gjøre noen justeringer i den. Jeg vil ta dette opp i den saken som vil bli sendt til Stortinget våren 2021 om endring av reglene for utmåling av kompensasjon.