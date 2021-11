Vil regjeringen ekspropriere samisk næringsliv?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Gruveselskapet Nussir har ikke inngått en enighet med reindriften om bruk av området. Spørsmålet er: Vil staten, ved regjeringspartiene Sp og Ap, ekspropriere flere hundre år med næringsvirksomhet for å la en gruppe med private investorer starte gruve på eiendommen? Svaret bør være et åpenbart nei.

Den forrige regjeringen gav driftstillatelse til Nussir ASA ved Repparfjorden i Finnmark i 2019. Det ble gjort med utgangspunkt i en rekke forutsetninger som selskapet ikke har møtt – likevel får de det til å virke som om maskinene står klare til å hente ut kobber. Kun for et par uker siden ble det klart at oppstarten ikke er lovlig, da Hammerfest kommune bestemte seg for å godkjenne en klage av driftstillatelsen.

En av de viktigste forutsetningene for oppstart som Nussir ikke har møtt, er den helt nødvendige enigheten med de næringsdrivende i området, som i mange hundre år har eid retten til å bruke eiendommen. Denne enigheten har ikke Nussir fått. Som et alternativ må Nussir da be staten om å ekspropriere de næringsdrivende fra området som i dag brukes av private matprodusenter for å gi det til en annen privat virksomhet. En slik ekspropriasjon vil kreve et nytt vedtak fra den nye regjeringen ved Ap og Sp.

Reindriftsnæringens største utfordring per i dag er presset på beitearealene. Dette er både nevnt i den nåværende reindriftsavtalen og Sps eget partiprogram. I den nye regjeringsplattformen slår regjeringspartiene fast at reindriften er viktig for å bevare samisk kultur, samfunnsliv og språk. Næringen utnytter viktige utmarksressurser og har potensial for økt verdiskaping. Det gjelder særlig økt videreforedling av reinkjøtt og formidling av reindriftssamisk kultur og levesett. Et bidrag til å styrke næringen, vil ødelegges ved en eventuell ekspropriasjon.

Terskelen for å ekspropriere er, og bør være, mye høyere enn hva driftstillatelsen som ble gitt av den forrige regjeringen tilsier. Til syvende og sist dreier det seg om eiendomsrett – noe som bør være i regjeringens interesse å ivareta. Ikke minst vil drift og dumping av avfall i Repparfjorden ta bort de reelle eksisterende rettighetene til fiske i sjøsamiske områder. I regjeringsplattformen er det nevnt at man ønsker å sikre slike rettigheter.

La meg minne om: dette er ikke snakk om ekspropriasjon til fordel for allmennheten, slik det er ved veibygging eller etablering av nasjonalparker. Dette er å ta bruksretten fra noen private næringsdrivende og gi til noen andre private næringsdrivende. I så tilfelle burde dette være av interesse for flere andre politiske parti å stå opp for.

Hvis staten eksproprierer næringsarealer for å gi dem til Nussir, betyr det blant annet at staten overprøver markedet og vil tvinge igjennom en pris eksisterende næringsdrivende ikke vil akseptere. Nussir får i tillegg tilgang til alle mineralene samtidig som de får bruke Repparfjorden som avfallsplass for kjemikalier og gruvemasse. Det er i praksis å subsidiere Nussir.

Nylig gav Høyesterett medhold til reineierne i Fosen, hvor retten slo fast at vindkraftutbyggingen og ekspropriasjonen krenker reindriftssamenes rett etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 27. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige. Regjeringen bør lære av dommen.

Utvikling av nytt næringsliv kan ikke skje på bekostning av eksisterende næringsdrift og samiske rettigheter – det må sees i en større sammenheng med et ønske om å drifte nye næringer i sameksistens med historisk viktige næringer. Det er umulig med Nussirs prosjekt.