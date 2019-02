Vil partiene satse på den mest effektive bistanden?

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har slått fast at vekst i bruttonasjonalprodukt i landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom enn vekst i andre sektorer. Verdensbankens har slått fast at slik vekst er minst dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i bruttonasjonalprodukt som stammer fra hvilken som helst annen sektor. På bakgrunn av det skulle en tro at norsk utviklingshjelp satset på støtte til landbruket.

Det er også andre gode grunner til å satse på støtte til landbruket i utviklingsland. Småskala matprodusenter – bønder, fiskere, pastoralister, jegere og sankere – skaffer maten til flertallet av verdens befolkning. Omtrent 40% av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er småskala bønder, og i overkant av 40% av arbeidsstyrken i landbruket i utviklingsland er kvinner. Det er også slik at de fleste av de nesten 800 millioner menneskene som lider av sult og ekstrem fattigdom, er småskala bønder og deres familier. Anslagsvis 2 milliarder av verdens fattigste mennesker tilhører familier i utviklingsland som er knyttet til landbruket. Det burde derfor være sjølsagt at det bør satses på småskala bærekraftig landbruk for å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom og mål 2 om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

FAOs publikasjon The State of Food and Agriculture 2016 understreket at for å nå målene om å utrydde sult og fattigdom innen 2030 og samtidig adressere trusselen fra klimaendringer, vil det kreve en dyptgående omlegging av mat- og landbrukssystemer over hele verden. FAO slo samtidig fast at det langt ifra er tilstrekkelig finansielle midler nå til den satsningen som er nødvendig, og sier at tiden er nå inne for å investere i landbruk og landsbyutvikling.

På 1970-tallet utgjorde bistand til landbruket i utviklingsland opp mot 30 % av den totale norske bistanden. I 2003 gikk bare 2,05% av norsk bistand til landbruket i utviklingsland. Det statlig oppnevnte Bie-utvalget anbefalte i 2003 norske myndigheter om å øke andelen av norsk bistand som går til landbruket, til 15% innen tre år. I 2017 (siste tilgjengelige tall) var andelen 1,9 % ifølge Norad. Nå er det på høy tid at regjeringen og partiene på Stortinget går inn for å følge Bie-utvalgets anbefaling fra 2003 om at 15% av norsk bistand bør gå til landbruket, eller i det miste 10% som mange norske organisasjoner seinere har gått inn for gang på gang i tilknytning til Stortingets behandling av statsbudsjettet. Hvilke partier vil gå inn for en slik omlegging av prioriteringene i norsk utviklingsbistand