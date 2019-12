Dersom det følges opp i praksis, vil det bli store omlegginger i norsk bistandspolitikk. Etter min mening må det bety at Solhjell vil prioritere det som er mest effektivt for å redusere sult og fattigdom i utviklingsland. Jeg ber Solhjell svare på om han vil det.

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har slått fast at vekst i bruttonasjonalprodukt i landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom enn vekst i andre sektorer.

Verdensbankens har slått fast at slik vekst er minst dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i bruttonasjonalprodukt som stammer fra hvilken som helst annen sektor. På bakgrunn av det skulle en tro at norsk utviklingshjelp satser på støtte til landbruket.

Det er også andre gode grunner til å satse på støtte til landbruket i utviklingsland. Småskala matprodusenter – bønder, fiskere, pastoralister, jegere og sankere – skaffer maten til flertallet av verdens befolkning.

Omtrent 40 prosent av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er småskala bønder, og i overkant av 40 prosent av arbeidsstyrken i landbruket i utviklingsland er kvinner. Det er også slik at de fleste av de ca. 795 millioner menneskene som ikke har nok å spise, er småskala bønder og deres familier.

Anslagsvis 2 milliarder av verdens fattigste mennesker tilhører familier i utviklingsland som er knyttet til landbruket. Det burde derfor være sjølsagt at det bør satses på småskala bærekraftig landbruk for å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom og mål 2 om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Til tross for at støtte til familielandbruket i utviklingsland er det mest effektive for å redusere sult og fattigdom, og at det når ut til den største gruppa av fattige, så prioriteres det lavt i norsk utviklingshjelp. I 2018 gikk bare 1,4 prosent av norsk utviklingshjelp til landbruket ifølge tall fra Norad.

Mitt spørsmål til Solhjell er: Vil han satse på det som er mest effektivt for å redusere sult og fattigdom?