Vil dyrking av proteinvekster erstatte norsk matkorn?

På Kornkonferansen som ble arrangert i Oslo denne uken, ble det fra flere signalisert ønske om norsk produksjon av planteprotein (blant annet åkerbønner) og behov for en høyere hveteproduksjon både til mat og til fôr.

Men det ble også uttrykt bekymring for at dyrking av proteinvekster som kan erstatte soya vil fortrenge norsk matkorn. Åkerbønner og vårraps trenger lang veksttid, og er bare aktuelle å dyrke i hvetedyrkingsområdene.

Vi vil understreke at økt produksjon av belgvekster er mulig uten at det går ut over hvetearealet.

Av hensyn til oppformering av sjukdomssmitte, bør en ikke dyrke ensidig hvete år etter år. Ser en for eksempel på de gamle fylkene Østfold og Vestfold, der forholdene for mathveteproduksjon er svært bra – ble det i gjennomsnitt for årene 2016-2018 dyrket bygg på ca. 25 prosent av arealene, og omtrent samme omfang med havre. I de samme fylkene var arealene av oljevekster rundt 2 prosent oljevekster av arealet og 3 prosent for belgvekster (erter og åkerbønner).

Verken belgvekster eller oljevekster kan dyrkes ensidig. Det bør minst gå 6 år, helst 8 år, mellom hver gang den samme veksten dyrkes på et areal av hensyn til risiko for sjukdommer. Dette er sjukdommer som kan gi stor avlingssvikt, og der plantevernmidler ikke er til stor hjelp. Det innebærer at hver av vekstgruppene maksimalt kan dyrkes på 12,5 prosent av arealet.

Våre beregninger viser at det er mulig å opprettholde hveteproduksjonen samtidig som man øker åkerbønnearealet til rundt 110 000 dekar. I 2019 ble det dyrket ca. 30 000 dekar åkerbønner.

Belg- og oljevekster fungerer like godt som havre til å sanere sjukdommer i hveten. I tillegg ser en at nitrogenfikserende vekster som åkerbønner gir ytterligere avlings- og kvalitetsgevinster i hvete på grunn av forbedret næringstilstand. Dette vet kornprodusentene, de vil normalt velge å dyrke hvete etter gode forgrøder.

Forsøk viser at dersom en dyrker hvete etter åkerbønner har en fått en avlingsøking på rundt 10 prosent, i tillegg til at proteininnholdet i kornet er noe høyere i forhold til der en dyrker hvete etter hvete. Den samme meravlingen har en funnet hos bønder som har vekstskifter der olje- og/eller belgvekster inngår i forhold til ensidig korn ved å se på avlingsdata over en 11-årsperiode.

Høyere andel av belgvekster og oljevekster i korndyrkingsområdene har en rekke positive effekter på avling, på behov for bekjempelse av sjukdommer og på jordstruktur.

Økt dyrking må nødvendigvis gå på bekostning av kornartene, men det er rom for betydelig øking uten at det må gå på bekostning av hveteproduksjonen. For eksempel brukes det havre inn i vekstskifter med mye hvete for å redusere sjukdomssmitte mange steder, og bygg for å ha en vekst som kan høstes noe tidligere enn hveten.

Hvorvidt kornprodusentene finner det interessant å dyrke mer proteinvekster vil være avhengig av en rekke forhold som etterspørsel, lønnsomhet, leveringsmuligheter, og risikospreding. Det er plass for både en høy hveteprodukjon og belgvekstproduksjon i kornområdene.

En bør imidlertid være mer bekymret for at bønder finner det mer lønnsomt å dyrke gras på kornarealene, også i de områder der det ligger til rette for produksjon av både matkorn og proteinvekster.