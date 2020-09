Vil Boris bryte med brexit?

Ekteskapet mellom EU og Storbritannia er offisielt over, men skilsmissen fullbyrdes først til nyttår. Selv om skilsmissepapirene er signert har de enda ikke kommet til enighet om sentrale områder som handel. Det som derimot ble avklart gjennom skilsmisseavtalen fra oktober 2019 var konturene av en løsning for irskegrensen.

Frem til avtalen kom i havn var det stor frykt knyttet til om eventuelle grenseposter ville skape uro. Løsningen ble «Northern Ireland Protocol», som den britiske regjeringen nå ønsker å trekke seg fra.

Britene med Boris i spissen frykter at de vil miste sin kontroll over Nord-Irland gjennom den nåværende brexit-avtalen og har derfor overraskende foreslått en lov som gir dem retten til å bryte avtalen med EU. Med andre ord prøver Boris å bryte skilsmisseavtalen han selv jobbet så hardt for å få igjennom.

Dette skaper sterke reaksjoner fra alle hold. Både fra den tidligere britiske statsministeren John Major og fra USAs demokratiske lederskikkelse Nancy Pelosi. Sistnevnte advarer mot at å bryte brexit-avtalen kan true Langfredagsavtalen, som i 1998 sikret fred i Nord-Irland.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen påpeker også at britene har forpliktet seg til å følge internasjonal lov. Dermed er det duket for enda mer skilsmissekrangling mellom Boris og EU, da britenes fremstøt kan skape mer grenseproblemer når Gibraltar sammen med Storbritannia skal ut av EUs indre marked 31. desember i år.

Langfredagsavtalen mellom den britiske og den irske regjeringen markerte slutten på «The Troubles» i Nord-Irland. Avtalen fra 1998 innebar et viktig løfte om å ha en «myk» grense mellom Irland og Nord-Irland. Ettersom Nord-Irland nå står utenfor EU har irskegrensen blitt en av EUs yttergrenser.

Fordi Storbritannia heller ikke er del av den passfrie sonen i Schengen har det vært stor spenning knyttet til om man vil få en «hard» irsk grense. Å sette opp grenseposter vil være en nærmest umulig oppgave. Jobben med å kartlegge antall veier som krysser grensen har blitt beskrevet som et mareritt. Det offisielle tallet er 208 og man kan regne med at det finnes langt flere.

Dette har man altså klart å unngå gjennom den eksisterende skilsmisseavtalen (brexit-avtalen), fordi Storbritannia har akseptert at Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked i minst en fireårsperiode.

En mindre kjent problemstilling er at brexit også bringer med seg spørsmål om hva som vil hende med det britiske territoriet Gibraltar, ved sydspissen av den iberiske halvøy. Her stemte 95,9 prosent for å forbli i EU.

Siden 1713 har Gibraltar vært britisk. Gibraltarske borgere gikk derfor til urnene under folkeavstemningen i 2016. På Gibraltar var som nevnt resultatet et overveldende flertall for å forbli i EU, hvilket må være surt for Boris.

Nå som Gibraltar er på vei ut av det europeiske samarbeidet har Spania fremmet et forslag om at Gibraltar blir del av den passfrie sonen i Schengen. Dette vil trolig være lokkende for gibraltarske borgere for å kunne bevare sin forbindelse til Europa.

Vi ser altså at Boris prøver å bryte skilsmisseavtalen og ta med seg Storbritannia inn i isolasjon. Gibraltar ønsker ikke dette, og vi vet alle hvor mye motstand det er mot brexit i Skottland. Kan det være at motstanden mot Storbritannia også kan øke? For Boris og hans venn Donald har det alltid vært et viktig trekk å peke tilbake på historiske tider for deres land i et forsøk på å gjenskape disse tidene.

Kanskje er hele paradokset i historien om Boris at hans forsøk på å gjenskape Storbritannias storhet kanskje gjør det motsatte, nemlig være den endelige spikeren i kisten på et gammelt imperium.