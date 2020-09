Vil Asko ødelegge Lillesand med vindturbiner?

En av disse er Lillesand Vind AS, morselskapet er Asko Fornybar, konsesjon gitt i 2016.

På og ved Nordbøknuten (207 moh.), ved Lillesand, skal «Asko – vi forsyner Norge med mat» reise tre vindturbiner, hele 205 meter høye. Hotel Norge i småbyen Lillesand er til sammenligning cirka 10 meter høyt. For å bygge vindkraftverket må det utvides, sprenges og bygges «motorvei» der det nå er en smal og svingete grusvei fra Eikeland, forbi et par gårdsbruk og noen få hus. Som så ofte i vindkraftsaker har ikke naboer vært tilstrekkelig varslet og involvert. Videre må det anlegges ny infrastruktur der det i dag er urørt natur - myr, skog og nuter.

Her er det gaupe og rovfugl, vår og høst passerer store gåsetrekk. På toppene der vindturbiner skal reises, må det sprenges bort berg med eldgamle furuer på skrinn jord - for å støpe enorme betongfundamenter til kolossene. Og har man først fått på plass infrastruktur og tre turbiner, når kommer da de neste?

For merkevaren Sørlandet er det ødeleggende. Kommunestyret var antagelig preget av vindkraftvekkelsen som gikk over landet og så ikke konsekvensene. NVE var kun opptatt av energi. Konsekvensanalysene var mangelfulle og ulempene for natur og miljø sterkt undervurdert. Det er også sulfidholdig grunn i området. Vindturbinene vil ødelegge et sammenhengende inntrykk av urørte, grønne sørlandsheier, skjærgård og blått hav. Installasjonene vil prege landskapet fra Kristiansand til Arendal, fra Lillesand, Blindleia, Brekkestø, Homborsund og milevis ut i Skagerak. Alt dette kun for å få en beskjeden mengde ustadig kraft fra tre turbiner.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, sier et gammelt ordtak. Målet er 100 prosent fornybar energi. Men naturen som ødelegges er gammel og blir borte. Den lagrer også tonnevis med CO2. Vindturbinene skal snurre i 25 år, med støy og kraftig lys dag og natt. Og hva skal skje etterpå? Er det virkelig miljøvennlig?

Asko vil nyte godt av statlige subsidier, gratis nettilkobling og grønne sertifikater ved å bygge. Men målet om klimanøytralitet kan sikkert nås på mer miljøvennlig måte. Selskapet er flinke på ENØK og har allerede solceller på taket av logistikksenteret i Lillesand. Det er mange flere tak i Lillesand som kan ha solceller. Norske småkraftverk kjøpes for tiden opp av utenlandske investorer, gjerne av strategiske grunner med forventning om fremtidig lønnsomhet. Kanskje Asko heller kunne kjøpe noen av disse? Den enkleste løsningen er stikkontakten, med eller uten opprinnelsesgaranti. Norge eksporterer faktisk fornybar kraft, og det er potensiale i gamle vannkraftverk som ikke er tatt ut.

Asko, vær så snill å droppe Lillesand Vind.