Viktig seier for småbrukere – og folk flest

Den 17. desember vedtok hovedforsamlingen FNs erklæring om rettighetene til bønder og andre mennesker som arbeider på landsbygda. Erklæringen bør løftes fram som viktig og positiv.

Ikke noe arbeid kan være viktigere enn å produsere mat. Selv dagens barn og ungdom som har vanskelig å forstå at det er mulig å leve uten nettbrett og mobiltelefoner, er fullstendig klar over at de trenger mat for å leve.

Småbrukere har ikke «bare» verdens viktigste yrke. De utgjør også den største yrkesgruppa i verden.

Over store deler av verden er dessverre også småbrukere de aller fattigste. Mange utsettes også for grove overgrep i form av at storselskaper tilraner seg jorda som småbrukerfamilier har dyrket i mange generasjoner.

Formelle eiendomsrettigheter for småbrukere mangler i store deler av verden. Vedtaket i FNs hovedforsamling er derfor svært viktig for å sikre rettighetene til småbrukere og andre mennesker som arbeider på landsbygda.

Norske myndigheter bør aktivt bruke og fremme den nye FN-erklæringen i sitt internasjonale arbeid. Samtidig bør andelen av norsk bistand som går til landbruk og landsbygdutvikling økes betraktelig.

Til tross for at slik støtte er den mest effektive for å redusere sult og fattigdom, utgjør landbruksbistanden en liten del av norsk utviklingshjelp. I 2017 var andelen på i underkant av to prosent av den totale utviklingsbistanden. Det er behov for en drastisk økning!