Viktig flertall for de midlertidige skatteendringene

De midlertidige endringene i petroleumsskatten har virket slik som tiltenkt. De skulle sikre at aktiviteten ble opprettholdt gjennom en usikker periode. Det er ventet mange prosjekter innen tidsfristen, men de fleste prosjektene er relativt små. Dette innebærer at investeringsnivået i perioden 2023–2025 er ventet å være omtrent på linje med investeringsnivået i 2019.

Prosjektene som er ventet å bli besluttet i løpet av dette året gir verdifulle arbeidsplasser over hele landet, og vil føre til store inntekter for fellesskapet. De midlertidige endringene i petroleumsskatten har først og fremst vært viktig for å sikre leverandørindustrien.

Den virkelig store oppgaven de neste tiårene vil være å vri etterspørselen vekk fra fossile energikilder. Derfor var også ett av målene med de midlertidige skatteendringene nettopp at leverandørindustrien skulle opprettholde ordreinngangen, slik at kompetansen og teknologiutviklingen av framtidens løsninger kunne sikres og videreutvikles. Og det har fungert.

I 2020 og 2021 ble det identifisert hele 94 ulike initiativer innen alt fra elektrifisering, batteriteknologi, havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Olje- og oljeserviceselskapene var svært sentrale aktører i disse prosjektene.

Næringsliv som skal investere hundrevis av milliarder trenger forutsigbarhet for at myndighetene står ved vedtakene og ikke endrer spillereglene midt i kampen, slik Nationen tar til orde for på lederplass.

Det vil kunne føre til at prosjekter må revurderes i sin helhet og utsettes på ubestemt tid, det vil være svært uklokt i en situasjon der Europa etterspør stabil produksjon av energi. Det er derfor avgjørende at det brede flertallet på Stortinget som støttet de midlertidige skatteendringene ikke gjør endringer på oppløpssiden, men sikrer forutsigbarhet for næringen.