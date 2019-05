Vi viser innbyggerne respekt

I en partipolitisk lederartikkel mandag 20. mai antyder Nationen at jeg og regjeringen ikke viser "respekt for de som bor utenfor byene". Det er vanskelig å ta kritikken helt på alvor, men her er et forsøk på å forklare det som er mitt hovedansvar: Innbyggerne i kommunene.

I nesten alle verdens land flytter flere inn mot byområdene. I Norge viser prognosene at det blir langt færre i arbeidsfør alder bak hver pensjonist – særlig i de minste distriktskommunene. Nationen er bekymret for utviklingen. Det er forståelig. I likhet med regjeringen ønsker avisen bosetting over hele landet. Men herfra svikter analysene fra avisens lederskribent. Avisen anklager meg for å banalisere den offentlige debatten, men bruker selv sin kraftigste plattform for å dikte opp samtaler på "kammerset" i regjeringen med påstander at innbyggerne er "dumme" og at Senterpartiet er et "engstelig barn".

Å tillegge andre uriktige og useriøse holdninger er ingen tjent med, og jeg synes det er overraskende at redaktøren faktisk setter slikt på trykk. Jeg anbefaler heller Nationens lederskribenter å lese faglige innspill. For en uke siden kom Telemarksforskning med en rapport som viser at mange av de små kommuner sliter med å utføre alle oppgavene som såkalte generalistkommuner.

De opplever fallende folketall, aldring og problemer med å skaffe jurister, sykepleiere, ingeniører og folk med fagkompetanse på beredskap, rus og mange andre områder. Jeg er ikke så bekymret for juristene. Men jeg er bekymret for rettssikkerheten til innbyggerne.

Hvordan skal vi best sikre innbyggere over hele landet gode og likeverdige tjenester? Mange små kommuner er helt avhengige av interkommunale samarbeid. I år har vi i Norge 422 kommuner, men en kartlegging av Nivi analyse viser at vi har 257 kommunale barnevernstjenester, 253 brannvesen, 181 kommunale legevakter, og 66 politiske samarbeid om regional utvikling.

Kommunene kan altså samarbeide om nesten alt – unntatt kommunehus og rådmann. For mange er disse interkommunale selskapene og samarbeidene helt nødvendig, samtidig flytter de makt og beslutninger lenger unna de folkevalgte i kommunestyrene.

Fra 1. januar 2020 får hver tredje innbygger i Norge en ny kommune. Det er ikke stedene folk bor som slås sammen, men kommuneorganisasjonene. Det gir større fagmiljøer som lettere kan løse oppgavene og planlegge for framtida.

De små kommunene står ifølge forskningen i fare for å bli hengende etter. Derfor er jeg opptatt av at kommunereformen ikke går over. Vi kan ikke lukke øynene for problemene og håper at utfordringene blir borte. Alle innbyggere har krav på gode kommunale tjenester, også i kommuner som svarer at de sliter med å løse oppgavene, og som ifølge prognosene får enda større problemer framover.

Å slå seg sammen kan oppleves som en vanskelig beslutning, men for mange mindre kommuner vil det være den beste løsningen. Det gir større fagmilljøer, mer trygghet og bedre tjenester. Det er å vise innbyggerne respekt. Særlig de som bor utenfor byene.