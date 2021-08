Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nedbygging av matjord er et stadig tilbakevendende problem og utfordring for svært mange kommuner, noen er verre enn andre. Nå lanserer vi fra Høyre i Nord Trøndelag en mulighet som kan bøte på skadene.

Vi ønsker et krav om opprettelse av kommunale nydyrkingsfond som direkte kompenserende tiltak for tap av matjord. Den som omdisponerer dyrket jord må kort og godt betale en pris per dekar som settes inn til i nydyrkingsfond. Erstatningene må gjelde all omdisponering av matjord, og den som omdisponerer må betale, enten det er bonde, kommune eller veibygger. Bygger du ned 10 mål, må du betale for det, fra la oss si 30.70.000 per dekar, alt etter kvaliteten på jorda du skal omdisponere.

Det koster i snitt ca 12.000 per dekar å dyrke, og størrelsen på erstatning for omdisponering må være på et nivå som monner. Fondet må være lite byråkratisk slik at den som ønsker å nydyrke jord kan så søke om tilskudd fra nydyrkingsfondet. Størrelsen på innbetalingen til fondet variere med jordkvalitet, bygger du ned grønnsaksjord må det vises i andre enden i form av langt større areal nydyrket.

Et fond for nydyrking vil være et godt incentiv og bidra effektivt til å sikre opprettholdelse av landbrukets produksjonsevne, og det beste er at mye av kompetansen ligger hos bøndene selv, ikke minst kunnskap om hvor det kan dyrkes. Derfor mener vi dette er en smart måte å la bøndene få en mulighet til å dyrke mer jord.

Argument imot er at jord ikke kan erstattes og det tar for lang tid. Dette er et langsiktig tiltak som også kommer neste generasjoner tilgode. Det er som å plante skog, det tar litt tid før det gir avkastning, men det er allikevel nødvendig.

Vi trenger mer mat og areal for matproduksjon, her får flere muligheten til å bøte litt på dårlig samvittighet når det ryker et par mål matjord til andre gode formål. I tillegg vil det være kostnadseffektivt.